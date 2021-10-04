هنأ نائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين رئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي د.خالد البراك وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس ورئيسة المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د.موضي الحمود وأعضاء المجلس بانعقاد أول اجتماع لهم صباح أمس بحضور الوزير الفارس.



وقال البراك في تصريح صحافي: إن المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم أمام مرحلة مهمة من تاريخ ومستقبل التعليم الجامعي في الكويت، فهو معني بتأسيس ثاني جامعة حكومية في البلاد في ظل التحديات التي يواجهها أبناؤنا الطلبة من عدم وجود مقاعد دراسية لهم في جامعة الكويت.



وأضاف ان المجلس التأسيسي للجامعة عليه أن يبدأ في الإسراع بوضع الرؤى والأهداف والخطط المستقبلية للجامعة للبدء في قبول الطلبة في أقرب وقت ممكن لتخفيف الأعباء عن جامعة الكويت ومؤسسات التعليم العالي، التي تعاني من أزمة قبول منذ سنوات في كلياتها ومعاهدها.



وأشار إلى ضرورة تحديد أهداف الجامعة والبرامج والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، التي تتماشى مع الخطة التنموية للدولة ورؤية «كويت 2035»، لتكون الجامعة فريدة من نوعها وتضم في كلياتها جميع التخصصات والبرامج الدراسية التي تحتاجها الدولة، تكون مبنية على دراسات علمية إحصائيات وأرقام، على أن تضم الجامعة ضمن كوادرها التدريسية أفضل الأساتذة الأكاديميين الخريجين من جامعات دولية معتمدة دوليا.



ودعا البراك المجلس التأسيسي إلى نظر إلى ما تحتاجه الدولة من تخصصات فعلية يحتاجها سوق العمل، وتتناسب مع متطلبات ورغبات أبنائنا الطلبة ورسم مستقبلهم بشكل أفضل، في ظل التطوير الرهيب الذي يشهده العالم في جميع مناحي الحياة من تطور في الطب والهندسة والتكنولوجيا والصناعة وغيرها من التخصصات المهمة.