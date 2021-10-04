هنأ محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد طلاب وطالبات المدارس وأولياء الأمور في المحافظة والقائمين على منطقة الاحمدي التعليمية بالعام الدراسي الجديد، معربا عن تمنياته لجميع منتسبي المدارس بعام حافل بالبذل والعطاء والعمل الجاد، وحصاد وافر من النجاح وتحقيق الغايات النبيلة للوطن والمواطن، مناشدا مختلف أطراف العملية التعليمية بالالتزام بالاشتراطات الصحية لسلامتهم والموازنة بين عودة الأنشطة والمؤشرات الإيجابية واستمرار وجود الفيروس واحتمالية الإصابة.



ولفت الخالد في تصريح صحافي الى حرصه على توجيه المعنيين بالمتابعة الحثيثة أولا بأول للاستعدادات التي سبقت بدء الدراسة للوقوف على الجاهزية واستيفاء الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للعملية التعليمية خاصة في المناطق الجديدة، جنبا إلى جنب مع بقية المناطق بالمحافظة على السواء، مثمنا الجهود الاعتبارية الملموسة التي قامت وتقوم بها وزارة التربية والادارة العامة لمنطقة الاحمدي التعليمية ممثلة في الهيئة التدريسية والإدارية والفنية والأنشطة الطلابية الى جانب وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة ووزارة الصحة، وغيرها من الجهات الرسمية الادارية والخدمية ذات الاختصاص كل في نطاق المهام الموكلة اليها.



وجدد التأكيد على العناية التي توليها قيادة وحكومة الكويت على الصعيد المركزي والمناطق التعليمية في المحافظات الست للتعليم، انطلاقا من الأهمية القصوى للاستثمار فيه كونه يمثل الركيزة الأهم لتقدم وتنمية الدول والقاطرة الأساسية لنهضة ورقي الأمم، منوها بالتميز المعهود لمستوى الأداء والإنجاز لأبناء الأحمدي في المحافل التعليمية.