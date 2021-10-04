اجتمع محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر، مع مدير عام منطقة الفروانية التعليمية منصور الظفيري للوقوف على استعدادات المنطقة التعليمية والمدارس التابعة لها للعام الدراسي الجديد 2021-2022 ومدى التزامها بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والالتزام بالكثافة المحددة لكل مدرسة ومدى متابعتها كافة التعليمات التي أعلنت عنها وزارة الصحة بهذا الشأن.



وأكد الشيخ مشعل ضرورة وضع خطط داخل المدارس لمواجهة المشاكل التي طرأت على المباني المدرسية وعمل الصيانة اللازمة لتحسين البيئة التعليمية ورفع كفاءتها، لافتا إلى أن سلامة أبنائنا الطلاب وجودة التعليم من أولويات الركائز التي تبنتها المحافظة والتي تضمنتها استراتيجية عمل محافظة الفروانية بجانب عناصر أخرى صممت ووضعت لتحسين المنظومة الاجتماعية والصحية والتعليمية والخدمية والمعيشية داخل المحافظة.



من جانبه، أكد مدير منطقة الفروانية التعليمية منصور الظفيري جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة والطالبات بشتى مراحل التعليم الأساسي والثانوي، مشيرا الى حرص وزارة التربية ممثلة بمنطقة الفروانية التعليمية على سلامة وصحة أبنائها وبناتها الطلاب، فضلا عن أن المنطقة التعليمية لن تدخر أي جهد في سبيل تحقيق الخطط التعليمية والصحية التي أقرتها الدولة مؤخرا وفي مقدمتها بيئة آمنة لأبنائنا الطلبة والطالبات وتجهيز المدارس والمناهج الدراسية.