عبدالعزيز الفضلي



واصل وزير التربية د.علي المضف زياراته التفقدية للمدارس للتأكد من جاهزيتها والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية، حيث قام صباح أمس بجولة تفقدية على مدرسة «الشجاع بن الأسلم الثانوية - بنين» التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية.



كما تفقد د.علي المضف مدرسة «مريم بنت طارق المتوسطة - بنات»، التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية، واطلع على عملية سير العمل وآلية تنفيذ وتطبيق الاشتراطات المطلوبة، والاستماع لأي ملاحظات من الإدارات والمعلمين ومتابعتها.



وكانت المجموعة «ب» من طلاب وطالبات المدارس بمراحلها المختلفة قد باشروا صباح أمس عامهم الدراسي الجديد بعدما سبقهم زملاؤهم من المجموعة «أ» في الدوام امس الأول، وسارت الأمور في المدارس على ما يرام وفقا للاشتراطات الصحية التي أوصت بها السلطات الطبية في البلاد والتي قامت وزارة التربية بتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة والتي وفرت المستلزمات المطلوبة للطلبة من مواد تعقيم وكمامات وأجهزة حرارية لفحص الطلبة عند الباب وقبل دخولهم إلى الفصول الدراسية، إضافة إلى تجهيز المدارس بوضع اللوحات الإرشادية وتوضيح التعليمات للطلبة بعد تقسيمهم والحفاظ أيضا على التباعد فيما بينهم ضمن الفصول الدراسية.



هذا، وقد واصلت القيادات التربوية منذ الصباح الباكر جولاتها التفقدية على المدارس للاطمئنان على سير العمل فيها، وكانت النتائج ممتازة من حيث التنظيم والالتزام بالاشتراطات حفاظا على سلامة أبنائنا الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية والعاملين في المدارس وكذلك أولياء الأمور والجميع.