أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن تنظيم المعرض السنوي الرابع للفرص الوظيفية والدراسية الافتراضي خلال الفترة من 21 الى 25 نوفمبر المقبل.وقالت المنسق العام للمعرض فاطمة الصايغ إن الهيئة اعتادت سنويا تنظيم هذا المعرض بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية المختلفة، مبينة ان المعرض هذا العام سيكون افتراضيا حرصا منها على تحقيق الأهداف المرجوة منه وحفاظا على الصحة العامة وتطبيقا لقرارات مجلس الوزراء.



وأكدت الصايغ أن المعرض يهدف إلى توعية الطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم بمتطلبات سوق العمل من الفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة الى الفرص الدراسية تحقيقا لرغبة صاحب السمو الأمير في خطابه الأخير نحو فتح آفاق المستقبل أمام جيل الشباب الواعد، مضيفة ان المشاركة بالمعرض هذا العام ستكون عبر الشبكة الإلكترونية لفتح قنوات تواصل بين الخريج وسوق العمل.



وأوضحت ان فريق العمل المكلف بتنظيم هذا المعرض يعمل جاهدا وبالتعاون مع إدارات الهيئة المختلفة من أجل أن يظهر بصورة مشرفة تليق بالهيئة كونه من أكبر المعارض الوظيفية في الكويت، من خلاله يتم توفير أكبر قدر من الفرص الوظيفية والدراسية للخريجين وتوجيه الشباب نحو الانخراط بالعمل في القطاع الخاص، لافتة إلى ان استقبال مشاركة الجهات الأكاديمية وجهات سوق العمل الحكومية والخاصة مستمر حتى منتصف الشهر الجاري، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.paaet.edu.kw وهناك العديد من الفعاليات التي تتخلل المعرض، منها الورش التدريبية التي تؤهل الخريج لتطوير طاقاته وإمكاناته ومده بالمهارات اللازمة لذلك، كما سيتم تنظيم سحوبات على عدد من الجوائز القيمة لكل زوار المعرض.