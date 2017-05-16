أعلنت عضو هيئة التدريس في كلية العمارة بجامعة الكويت د.أسيل الرقم أن الصوابر وضعت في قائمة المباني الحديثة المهددة بالهدم، مبينة أن هذه القائمة وضعت من قبل الهيئة العالمية الأميركية World Monuments Fund.

وأشارت الرقم إلى أن هذه الهيئة تسلط الضوء على المباني التي تم إهمالها أو نسيانها على مدى السنين، لافتة إلى أن إدراج الصوابر في هذه القائمة لن يؤدي إلى وقوف خطط عمرانية قد تمت الموافقة عليها وتسببت في هدم تراثنا المعماري كما اعتدنا عليه في الماضي.

وأكدت الرقم أن إدراج الصوابر في قائمة المباني المهمة تاريخيا من قبل الهيئة العالمية يؤكد أهمية هذا المبني للعالم كافة ويدعم ما كنا نتطلع إليه ونناشد به، راجية من الجميع دعمنا لرفع اسم الكويت وتسليط الضوء على تراثها المعماري الحديث.

ودعت الرقم للمشاركة بالتصويت للصوابر لتتأهل للمرحلة المقبلة من خلال الرابط المتاح أدناه، حتى تجتاز المرحلة الأولى من التأهيل وتطرح من قبل لجنة مختصة لمعالجة سبل الحفاظ على المباني الحديثة.