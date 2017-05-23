التعاون بين Ooredoo و«فاست للاتصالات» أسفر عن توفير خدماتنا للشركات بالمناطق التي لم تصلها البنية التحتية

الأفراد المستخدمون لخاصية التواصل السلكي واللاسلكي يحصلون على إنترنت منزلي بسرعات عالية تصل إلى 100 ميغابت في الثانية

نفخر بكوننا من الشركات السباقة في تقديم حلول مبتكرة تسهم في خلق بيئة خصبة للمشاريع الشبابية

نقدم خدماتنا من خلال نظام التسوق تحت سقف واحد لجميع أنواع الشركات

نقدم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خدمات من دون التزام طويل الأجل وبأسعار تنافسية

نؤمن بالدور الفعال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد المحلي

نواكب متغيرات سوق الاتصالات لتقديم الأفضل لعملائنا

الشباب شريحة مهمة تستحق منا الاهتمام ومشاركتهم النجاح في أي مشروع أجرى الحوار: عاطف رمضان

أكد مدير أول قطاع مبيعات الشركات والهيئات الحكومية في Ooredoo الكويت عبدالعزيز البابطين على التزام الشركة بتقديم الدعم للمشاريع الشبابية والمتوسطة.



وقال البابطين، في حوار مع «الأنباء» على هامش مشاركته في حلقة نقاشية اقيمت ضمن ملتقى تحسين ريادة الأعمال الذي أقيم خلال الفترة من 17 إلى 19 الجاري في فندق الشيراتون، إن الشركة تحرص على مواكبة متغيرات سوق تكنولوجيا الاتصالات، وذلك لتقديم الأفضل لعملائها، لاسيما مع مواكبة المستهلك الكويتي لسوق التكنولوجيا العالمي والذي يوصف بالقطاع الأكثر ديناميكية والأسرع نموا.



وكشف عن استراتيجية الشركة لأن تكون المزود الوحيد لخدمات الاتصالات المتكاملة في الكويت والتي تلبي كل احتياجات عملائها والمضي قدما في مسيرة التطور لتتحول من شركة متخصصة في خدمات الهاتف المحمول إلى مزود رئيسي في مجال التكنولوجيا الرقمية.



واشار إلى أنه أصبح بإمكان عملاء الشركة الحصول على الخدمات السلكية واللاسلكية والخدمات الفريدة من نوعها في الكويت كالاستضافة الحاسوبية من خلال توفير مساحات لتشغيل العمليات في حالة وجود طوارئ عن بعد بالإضافة إلى توفير خدمات إلكترونية لتمكين الشركة من تخزين وحفظ معلوماتها بأمان خارج نطاق الشركة لاستخدامها وتشغيلها في حالات الطوارئ.



وقال البابطين ان التعاون بين Ooredoo وفاست للاتصالات أثمر عن توفير خدمات الاتصالات كافة إلى الشركات العاملة في المناطق التي لم تصلها خدمات البنية التحتية من قبل وزارة المواصلات وذلك عن طريق الخدمات اللاسلكية المتطورة من الجيل الجديد.



واشار الى أن من لديه خاصية التواصل السلكي واللاسلكي من الافراد يمكنهم الاستفادة من الحصول على خدمة الانترنت المنزلي بسرعات عالية جدا تصل الى 100 ميغابت في الثانية الواحدة من دون اي قيود للتنزيل.



المزيد من التفاصيل في السطور التالية:



ما استراتيجية الشركة اليوم والتي تساهم في الحفاظ على دورها ومكانتها في السوق المحلي؟



٭ استراتيجيتنا ترتكز على رؤيتنا المبنية على تمكين المجتمع الكويتي من خلال قيادة التحول الرقمي وإثراء حياة الناس اليومية، كما أننا نسعى لأن نكون المزود الوحيد لخدمات الاتصالات المتكاملة الرائدة في الكويت والتي تلبي كل احتياجات عملائنا، وقد صاغت Ooredoo الكويت استراتيجيتها الجديدة وبدأت بتطبيقها منذ عام 2016 لتحقيق كل من رؤيتها ورسالتها، على أن يتم تنفيذها على مدى السنوات الثلاث المقبلة.



وستسهم هذه الاستراتيجية في المضي قدما في مسيرة التطور لتتحول من شركة متخصصة في خدمات الهاتف المحمول إلى مزود رئيسي في مجال التكنولوجيا الرقمية، وتسعى Ooredoo لتصبح الشريك المفضل لكل من المستهلكين والشركات في الكويت عن طريق إثراء خدماتنا وتنويع منتجاتنا، وتوفير أفضل تجربة رقمية مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم.



رواد الأعمالما دور Ooredoo في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟



٭ بداية أود أن أنوه الى أن دعم الشباب وتمكينهم هو من الركائز الأساسية التي نعمل وفقها في الشركة، وهذا نابع من إيماننا بدورهم الريادي في بناء مستقبل هذا الوطن، وبالأخص دورهم الفعال في ريادة الأعمال مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المحلي.



وقد قامت الشركة بدعم فئة الشباب منذ انطلاقها في العام 1999، حيث ساهمت في خلق نوع من المنافسة في سوق تكنولوجيا الاتصالات آنذاك، ولله الحمد مستمرون في ذلك مع مواكبة متغيرات هذا القطاع الذي يتسم بسرعة وتيرة التغيير والتطور، لاسيما بوجود المستهلك الكويتي المطلع على أحدث تكنولوجيا الاتصالات العالمية.



اليوم، للشباب نصيب كبير من الخدمات التي نقدمها، حيث يقدم قطاع مبيعات الشركات والهيئات الحكومية أو Ooredoo Business خدمات جديدة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات عملائنا من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بعد دراسة متأنية لمعرفة متطلباتهم وكيفية تقديم ما يثري تجربتهم ويساعدهم على تحقيق تطلعاتهم.



حرصت Ooredoo على توفير الخدمات للمساهمة في نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير خدمات من دون التزام طويل الاجل باسعار تنافسية وذلك لمنح العميل حرية الاستمرار أو انهاء الاشتراك دون الالتزام بعقود طويلة الأجل.



هذا بالاضافة الى ان الشركة بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب ووزارة التجارة والصناعة تقدم ميزة الاشتراك المجاني في خدمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى الشركة لفترة 3 أشهر مجانا لأصحاب هذه المشروعات وذلك ايمانا من الشركة لمساهمتها في المسؤولية الاجتماعية ودعم الشباب حيث ان الشركة من اوائل الشركات التي تخدم هذا القطاع.



خدمات وحلولما الخدمات المشمولة في الباقات التي تقدمونها لأصحاب المشاريع الشبابية؟



٭ كل الخدمات والحلول التي نقدمها لعملائنا من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي خدمات شاملة للإنترنت والمكالمات والرسائل، بالإضافة إلى توفير خدمات خاصة للباقات الدولية والتجوال سواء كانت إنترنت أو مكالمات أو رسائل دور «الخاص»



لماذا هذا الاهتمام بأصحاب المشاريع الصغيرة بالذات؟



٭ مما لا شك فيه أن اهتمامنا هذا تلبية لتوصيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حيث أكد سموه في العديد من المحافل والمناسبات على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في النهوض بالمجتمع وبالأخص الاستثمار بالشباب، كما أننا نرى أن دورنا كمؤسسة في القطاع الخاص الكويتي يحتم علينا الإسهام في الدفع بعجلة الاقتصاد من خلال تقديم حلول مبتكرة تساهم في خلق بيئة خصبة للمشاريع الشبابية.



ولنا الفخر في أن نكون من الشركات السباقة في هذا المجال حيث قمنا بطرح هذه الخدمات منذ ما يقارب العامين، لسد فجوة في السوق وتقديم خدمات للأفراد ذوو الشركات الصغيرة أو المشاريع المنزلية التي توظف 10 موظفين أو أقل.



المسؤولية الاجتماعيةماذا عن تقديم الدعم المادي للشباب أصحاب المشاريع الشبابية؟



٭ بالتأكيد أننا نولي الشباب النصيب الأكبر في سياستنا للمسؤولية الاجتماعية، حيث توجد إدارة مستقلة مختصة بالرعايات والمسؤولية الاجتماعية وهي تعمل وفق أجندة ممتدة على مدار العام، تسعى من خلالها لتقديم الدعم للشباب من أصحاب المشاريع والأفكار المميزة، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية وعلى رأسها وزارة الدولة لشؤون الشباب، كما أن الشركة وقعت اتفاقية تعاون مع الوزارة في العام الماضي مما يؤكد جدية الشركة في القيام بدورها في مجال تمكين الشباب.



أبرز الخدماتحدثنا عن ابرز الخدمات الجديدة التي تقدمها الشركة لعملائها؟



٭ لدى الشركة نظام التسوق تحت سقف واحد أو ما يسمى بالـ (One Stop Shop (OSS، حيث نقدم خدماتنا لكل أنواع الشركات ابتداء من المشاريع الصغيرة والشركات المتوسطة وصولا لتقديم خدمات للشركات العالمية والكبرى لتلبية احتياجاتها داخل وخارج الكويت، بالاضافة إلى القطاع العام والبنوك والشركات الاستثمارية.



فاست للاتصالاتما التغييرات التي طرأت على الخدمات المقدمة من قبل الشركة بعد استحواذها على أسهم شركة فاست للاتصالات؟



٭ لهذا اليوم تعمل الشركتان ككيانين منفصلين يقدمان خدماتهما لتتماشى مع احتياجات العملاء وتثري تجاربهم، ومما لا شك فيه أن هناك تعاونا بين الشركتين لتوفير جهات متعددة للاتصالات المؤمنة من خلال عدة خطوط وشبكات أرضية وبحرية وهوائية مدعومة بخصائص smart routing algorithms- SRT والمتوفرة فقط في الكويت.



خدمات للأفرادوماذا عن الخدمات التي توفرها Ooredoo للافراد؟



٭ توفر الشركة خدمات المنازل للافراد، حيث يتمكن من لديه خاصية التواصل السلكي واللاسلكي في ان واحد من الاستفادة من خدمة وزارة المواصلات لتطوير البنية التحتية الى الياف ضوئية، يمكن الافراد الاستفادة من الحصول على خدمة الانترنت المنزلي بسرعات عالية جدا تصل الى 100 ميغابت في الثانية الواحدة من دون اي قيود للتنزيل مما يتميز بنقلة شاملة لاصحاب المنازل بالاضافة الى خدمات وحلول ذكية مثل IPTV.

الاستضافة الحاسوبية تمكن الشركات من تخزين معلوماتها بأمان لاستخدامها في حالات الطوارئ

لدى سؤاله عن الخدمات المشتركة التي تقدمها شركة Ooredoo وشركة فاست للاتصالات، قال البابطين: بفضل التعاون بين الشركتين، أصبح بإمكان العملاء الحصول على الخدمات السلكية واللاسلكية، مضيفا أن الشركة تقوم بتقديم الخدمات الفريدة من نوعها في الكويت كالاستضافة الحاسوبية من خلال توفير مساحات لتشغيل العمليات في حالة وجود طوارئ عن بعد بالإضافة إلى توفير خدمات إلكترونية لتمكين الشركة من تخزين وحفظ معلوماتها بأمان خارج نطاق الشركة لاستخدامها وتشغيلها في حالات الطوارئ.

وأضاف: أما فيما يتعلق بالربط الدولي فقد اثمر التعاون بين الشركتين توفير خدمات الربط الآلي وذلك من خلال ربط شبكتي فاست للاتصالات وOoredoo الكويت بالشبكة الدولية الكبرى التي تضم شركات مجموعة Ooredoo المنتشرة في مختلف الدول وجعلها جزء من هذه الشبكة وذلك لتتمكن من توفير كافة الخدمات المطلوبة للشركات الكويتية والعالمية العاملة في الكويت وخارجها.

وزاد البابطين: اليوم أصبح باستطاعة Ooredoo تقديم خدمات نقل البيانات والإنترنت والاتصالات ومواقع الطوارئ DR البديلة ليس فقط في الكويت بل في كافة الدول المتواجدة فيها الشركة، الأمر الذي يسهل على الشركات الحصول على خدماتها من خلال التعامل مع Ooredoo الكويت.

كما اثمر التعاون بين Ooredoo وفاست للاتصالات توفير كل خدمات الاتصالات (انترنت نقل معلومات موبايل) إلى الشركات العاملة في المناطق التي لم تصلها خدمات البنية التحتية من قبل وزارة المواصلات وذلك عن طريق الخدمات اللاسلكية المتطورة من الجيل الجديد.

عبدالعزيز البابطين في سطور

حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات والإدارة العامة من جامعة «بورتلاند» بولاية أوريغون الأميركية، ولديه خبرة قوامها 16 سنة تبوأ خلالها مناصب قيادية في القطاع الخاص.



استهل البابطين مـــــسيرته المهنـــية مع قطاع الاتصالات في شركة الوطنية للاتصالات، والشركة الكويتية للاستثمار بالإضافة إلى شركة الكويت والشرق الأوسط (كميفك)، حيث ترأس قطاع التداول الإلكتروني «الأوسط دوت كوم»، كما ساهم في نجاح مشاريع عدة متعلقة بافرع الشركة المنتشرة في الشرق الأوسط.