عبدالعزيز الفضلي

وقفت مشكلة قلة المواقف في المبنى الجديد لوزارة التربية بمنطقة جنوب السرة حجر عثرة امام تنفيذ قرار النقل الكامل لقطاعات الوزارة للمبنى، الامر الذي جعل وزير التربية د.حامد العازمي وقياديي الوزارة يتخذون قرارا بأن يكون الانتقال تدريجيا، وعلى قدر استيعاب مواقف السيارات وهو 1500 موقف، مع تأخير انتقال بعض الادارات حتى استلام المواقف الاضافية، والتي يجرى العمل على تجهيزها حاليا بالقرب من المبنى الجديد وتستوعب ما يقرب من 800 موقف إضافي، وسيتم الانتهاء منها خلال عدة أشهر.

جاء ذلك بعد جولة قام بها وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي وجميع وكلاء التربية صباح أمس في المبنى الجديد للتأكد من جهوزيته، ووضع اللمسات الأخيرة وملاحظات القيادات التربوية قبل الانتقال اليه رسميا.

واوضحت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن البدء في انتقال قطاع المنشآت ومركز المعلومات إلى المبنى خلال الاسبوع المقبل، وذلك لتجهيز البنية التحتية والشبكات وخطوط الهاتف والأجهزة الالكترونية قبيل انتقال بقية القطاعات تدريجيا.

وأوضحت المصادر أن وزارة التربية ستقوم بمخاطبة الديوان الأميري من أجل تحديد موعد للافتتاح الذي من المتوقع أن يكون خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر أي قبل انتهاء العام الميلادي.