عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل وزارة التربية بالإنابة يوسف النجار عن إغلاق مبنى المعهد الديني ـ بنات الكائن بمنطقة الفروانية السكنية اعتبارا من بعد غد الأحد 21 الجاري. جاء ذلك في قرار اصدره امس وحصلت «الأنباء» على نسخة منه اشار خلاله الى نقل المعهد الى مبنى مدرسة متوسطة جديد في مدينة جابر الأحمد ليصبح مقرا بديلا للمعهد الديني بنفس مسماه السابق. وأكد النجار على ضرورة ان تتولى جهات الاختصاص الإشراف على عملية إخلاء المبنى الحالي، والعمل على توفير وتجهيز المبنى الجديد بكل احتياجاته المادية والفنية والإدارية كل فيما يخصه، بما في ذلك إصدار النشرات والقرارات اللازمة ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، وعلى جهات الاختصاص العلم والتنفيذ.

يذكر ان مبنى المعهد الديني في الفروانية اصبح غير صالح للاستخدام بسبب اقدميته وحفاظا على سلامة طلبتنا وهيئاتنا التعليمية تقرر نقله الى مدرسة جديدة في مدينة جابر الاحمد اذ يعتبر امس هو دوام اليوم الاخير للإدارة المدرسية والطالبات في معهد الفروانية.