عبدالعزيز الفضلي

عقد فريق الإدارة المدرسية المتميزة في جائزة مؤسسة حمدان بن راشد ال مكتوم للأداء التعليمي المتميز للدورة

الـ 21 اجتماعا بحضور المنسق العام للجائزة منصور الديحاني وذلك للاطلاع على الأعمال المشاركة.

بدوره، قال رئيس الفريق مدير الانشطة التربوية محمد العجمي إن الادارات المدرسية التي ستشارك في هذه الفئة استكملت كل البنود الخاصة بأهداف المشاركة، حيث تأتي عملية متابعة شروط المنافسة منذ أشهر الصيف عبر زيارات تمت قبل بدء العطلة ومع بداية العام الدراسي، مبينا أن عدد الادارات المتوقع رفع ملفات المشاركة يبلغ 9 ادارات مدرسية.