ثامر السليم

تذمر عدد من موظفي مركز العلوم الطبية في جامعة الكويت بعد منعهم وطردهم من المواقف المخصصة لهم منذ أكثر من 15 عاما، مشيرين الى ان المواقف تتسع لهم ولسياراتهم والوقوف فيها ولكن لا نعلم ما الأسباب الحقيقية التي دفعت إدارة مركز العلوم الطبية الى اتخاذ هذا القرار.

وأشارت المصادر الى ان هناك دارسة من قبل إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت تؤكد وجود مواقف شاغرة تكفي لعدد ما بين 60 و70 سيارة وهذا العدد كفيل بإنهاء معاناة موظفي مركز العلوم الطبية. وناشد موظفو مركز العلوم الطبية أمين عام جامعة الكويت د.مثنى الرفاعي إنهاء معاناتهم.