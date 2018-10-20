آلاء خليفة

أعلن رئيس الهيئة الإدارية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة سعود الكندري عن اختيار خليفة الفضلي ليكون رئيسا لرابطة المحولين بالاتحاد خلال العام النقابي الحالي 2018/2019، وذلك حرصا من الاتحاد على دعم هذه الشريحة الطلابية والعمل على خدمتهم وتوفير المناخ المناسب لهم.

وأوضح الكندري أن رابطة المحولين تم تأسيسها العام الماضي في إطار خطط الاتحاد للتوسع والانتشار وشمول كل الطلبة بخدماته من خلال روابط ولجان متخصصة تساهم في حل أي مشكلات تواجهه الطلبة في مختلف النواحي، وقد ساهمت الرابطة العام الماضي في إنجاز الكثير من الخدمات للطلبة المحولين في جامعة الكويت.