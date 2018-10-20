آلاء خليفة

نظم نادي الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت حلقة نقاشية حول المبادرات في الأعمال التجارية، أدارها عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الإدارية د.مشاري الناهض، واستضاف فيها إحدى الرائدات البارزات في مجال المبادرات التجارية وعضو المجلس البلدي السابق م.أشواق المضف.

بداية، تحدثت م.أشواق المضف عن مسيرتها العلمية بتخصصها في مجال الهندسة المدنية، وتطرقت إلى تجاربها وخبرتها المهنية والتشغيلية ونجاحاتها المتلاحقة في المبادرات التجارية وريادة الأعمال، لافتة إلى بداية عملها بشركة كيبكو كأول خطوة لها، ومن ثم تأسيسها مكتبا للاستشارات الهندسية وشركة مقاولات صممت من خلالها ٧٨ مطعما في الكويت.

وأضافت المضف بأنها أول امرأة تتشرف بالحصول على مقعد في مجلس إدارة جمعية المهندسين الكويتية، كما تشرفت برغبة صاحب السمو في أن تكون عضوة بالمجلس البلدي في سنة ٢٠٠٩.

وأفادت المضف بأن عملية تحقيق الريادة في الأعمال والمشاريع التجارية الصغيرة أو الكبيرة تتطلب بنية تحتية قوية تقوم على البحث العلمي والدراسات الميدانية والتي تعتمد بشكل بالغ وكبير على القراءة الثرية بالموضوعات والمجالات الإدارية والتسويقية، والاستفادة من الخبرة العملية التراكمية لشخصيات ذات كفاءات متعمقة في أساسيات ريادة الأعمال.

وأوضحت المضف ان رائد الأعمال لابد أن يتسم بالمرونة والمخاطرة ويبتكر طرقا وأساليب جديدة لاستغلال الفرص التجارية المنتجة للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وعلى هامش الندوة، قالت المضف: «إن كنت تظن أن تحقيق النجاح أمر مستحيل ومحصور فقط على المبدعين فبالتأكيد لن تتمكن من المضي قدما في الحياة، فالفشل هو السبب والحافز للنجاح والتطور وهو الأمر الذي يخلق للشخص المبادر رغبة ملحة في التغيير للأفضل، كما يؤدى به إلى معرفة نقاط الضعف الموجودة به ليقوم بتغييرها والتغلب عليها».

وفي الختام تم فتح باب النقاش لاستقبال أسئلة الحضور، ثم قدم الناهض درعا تذكارية للمهندسة أشواق المضف، متقدما بجزيل الشكر والامتنان لنادي الاقتصاد على جهودهم المثمرة في تنظيم الحلقة.