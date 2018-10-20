عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان وزارة التربية ستقوم بحصر أعداد من أتم 34 عاما في الخدمة تمهيدا لإحالتهم للتقاعد تنفيذا لقرار ديوان الخدمة، مشيرة الى ان الإجراءات ستكون وفقا للنظم المتبعة في هذا الجانب.

وأفادت المصادر بأن القرار سيشمل الهيئات التعليمية والإدارية بما لا يخل بالعملية التعليمية، مشيرة الى ان تنفيذ القرار سيكون مع نهاية العام الحالي.

وعلى صعيد متصل، ذكرت المصادر ذاتها ان أحد الوكلاء المساعدين ستتم انتهاء فترة عمله خلال الشهر المقبل، لافتة الى انه بخروجه ستكون هناك 3 مناصب عليا في الوزارة شاغرة إضافة له وهما منصب وكيل الوزارة ووكيل قطاع التعليم العام.