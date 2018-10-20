الاتحاد تحرك بتقديم عدة مقترحات عاجلة للمجلس البلدي ولمحافظ العاصمة

الفريق ثابت المهنا وافق على المقترحات ووعد بتنفيذها خلال الأسبوع المقبل





آلاء خليفة

حالة غضب عارمة اصابت طلاب وطالبات جامعة الكويت في موقع الجامعة بمنطقة الخالدية بعد وفاة الطالبة بكلية الهندسة والبترول ايمان العنزي اثر حادث دهس تعرضت له وذلك اثناء ذهابها لسيارتها خارج موقع الجامعة بسبب عدم وجود مواقف سيارات كافية للطلاب داخل الموقع.

وذكر عدد من الطلبة لـ «الأنباء» ان السبب الرئيسي وراء هذا الحادث هو عدم وجود مواقف سيارات لطلاب الجامعة بما يضطرهم لوضع سياراتهم خارج اسوار الجامعة وهذا الامر غير آمن تماما، موضحين ان هناك اكثر من 4 آلاف طالب يقودون سيارات في موقع الجامعة بالخالدية فأين المواقف التي وفرتها الجامعة لهؤلاء الطلاب؟ وكيف لا تأخذ الجامعة بعين الاعتبار تأمين حياة طلابها؟

وعبر عدد من صديقات الطالبة المتوفاة ايمان العنزي لـ «الأنباء» عن بالغ حزنهم واساهم لما ألمّ بصديقتهن، مؤكدات ان بهذا الوضع المزري حاليا بالجامعة اصبحت اي طالبة معرضة لذات المصير، مطالبات ادارة الجامعة بالتحرك الفوري وتوفير مواقف سيارات لطلاب وطالبات جامعة الكويت حفاظا على سلامة ارواحهم.

وعلمت «الأنباء» ان الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة بقيادة رئيس الهيئة الادارية سعود الكندري تحرك منذ وفاة الطالب ايمان العنزي، حيث التقى الاتحاد مدير الجامعة د.حسين الانصاري للتباحث حول ازمة مواقف السيارات في موقع الجامعة بالخالدية ومحاولة ايجاد حلول سريعة، كما قام الاتحاد بعمل زيارة ميدانية الى موقع الحادث وطرح بعض الحلول مع عضو المجلس البلدي حمود العنزي.

كما قام الاتحاد بتقديم كتاب رسمي يتضمن اقتراحات الاتحاد لحل تلك القضية، تم تقديم نسخة منها الى المجلس البلدي ونسخة اخرى الى محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا الذي وافق على مقترحات الاتحاد واعدا بتنفيذها خلال الاسبوع المقبل.

وذكر الاتحاد في كتابهم انه نظرا لتكرار حوادث الطلبة والطالبات على الطريق في المسافة من بوابة 1 بموقع الجامعة بمنطقة الخالدية الى مواقف السيارات المقابلة لفرع جمعية الخالدية بقطعة 3 والتي كان آخرها الحادث الذي نتج عنه وفاة الطالبة ايمان العنزي، وانطلاقا من دور الاتحاد المتمثل في خدمة الجموع الطلابية في جامعة الكويت والعمل على رعاية مصالحهم وتوفير سبل الدعم والرعاية لهم، بالاضافة الى تبني كل المقترحات اللازمة للحفاظ على سلامة الطلبة وامنهم، فاقتراح الاتحاد توفير بعض الانشاءات المرورية على الطريق المذكور وبما يضمن حفظ سلامة الطلبة اثناء سيرهم، وهذه الاقتراحات تتمثل في انشاء ممر مشاة آمن للطلبة يسمح لهم بالسير بعيدا عن ممرات السيارات وانشاء عدد 3 مطبات للمشاة بامتداد الطريق لعبور الطريق للجهة المقابلة على ان يكون على كل مطب منهم اشارة ضوئية يستخدمها المشاة لايقاف السيارات عند عبور الطريق، بالاضافة الى انشاء عدد من المطبات الصناعية بطول الطريق لتخفيف سرعة السيارات.