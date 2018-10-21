عبدالعزيز الفضلي

مازالت بعض المدارس تعاني من سوء توزيع في المعلمين والمعلمات لبعض التخصصات ما أدى إلى خلل وربكة في سير العملية التعليمية.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن هناك بعض المدارس يوجد فيها تكدس من المعلمين والمعلمات خاصة في مادة التربية الإسلامية، مشيرة إلى أن ذلك نتج عنه عدم إسناد حصص لبعضهم.

وأضافت المصادر أن الإدارات المدرسية أبدت استياءها الشديد من النقل العشوائي دون مراجعة الميزانية، داعية الوزارة والمناطق التعليمية لإعادة النظر في عملية النقل بين المدارس التي تسببت في تكدس في بعضها ونقص في البعض الآخر.