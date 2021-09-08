ندى أبو نصر



قال مدير صندوق مرضى السرطان جمال أحمد الصالح إن المسابقة الرمضانية التي نفذها الصندوق بالتعاون مع جريدة «الأنباء» أتت ضمن دور الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان التوعوي، لافتا إلى أنها مسابقة سنوية تستهدف رفع معدل الوعي لدى الجمهور تجاه الأمراض السرطانية والأنشطة التي تقوم بها الجمعية.

وأضاف الصالح خلال حفل تكريم الفائزين بالمسابقة أن صندوق مرضى السرطان المنبثق عن لجنة الأورام بالجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان، يستقبل عددا كبيرا، لافتا إلى أن حالات مرضى السرطان التي تتلقى العلاج والمتابعة في مركز الكويت لمكافحة السرطان تتجاوز 700 حالة في العام، وهي بحاجة لتقديم يد العون لهم نظرا لانقطاعهم عن العمل أو عدم قدرتهم على تحمل مصاريف العلاج بسبب مرضهم.

وذكر أن الصندوق يساعد جميع الحالات التي تحول إليه بعد مراجعة التقارير الطبية عبر لجنة مختصة والتي تؤكد أن المريض بمرحلة العلاج وتصاحب التقارير الطبية استمارات اجتماعية مقدمة من اللجنة الطبية بجمعية صندوق إعانة المرضي والتي تقوم بدورها بدراسة الحالة الاجتماعية.

وأشار الصالح إلى أن الصندوق يقوم بمساعدة المحتاجين من هؤلاء المرضى وأسرهم ماديا، كما انه إلى جانب المساعدات المادية التي يقدمها يقوم بتسيير رحلات عمرة سنويا لعدد من المرضى حيث ثبت علميا بأن الدعم الروحي يعمل على تقوية الوازع الإيماني بنفوس المرضى كما يخفف آلامهم ويرفع من الروح المعنوية ويقوي المناعة لديهم، وأوضح الصالح أن للصندوق أهدافا إنسانية عديدة، فقد ساهم الصندوق في العام الماضي بمساعدة 400 أسرة تعرض عائلوها للمرض لرفع بعض الأعباء الحياتية عن كاهلهم، كما يعمل القائمون على الصندوق بمساعدة المرضى الراغبين في العودة إلى بلادهم بتوفير تذاكر السفر لهم ومبالغ مالية بسيطة تعينهم على الحياة لحين استقراراهم هناك.

ولفت الصالح إلى أن الصندوق يقوم بتوفير كافة السبل للتعريف بعمله وما يقدمه من خدمات لمرضى السرطان لإتاحة الفرصة للجمهور لدعم مشاريع ومبادرات الصندوق لما يحقق الخير والفائدة لمرضى السرطان وأسرهم وذلك بتوفير رابط إلكتروني يسهل التعرف على عمل الصندوق وإنجازاته عن قرب تحت عنوان:



https://ksscp.org





أسماء الفائزين في المسابقة



إحسان عبد الجبار عبدالكريم



نور خالد الماجد



حياة إبراهيم محمد الكندري



فرحان دايخ ردام



شوق سعد ناشد



نجاة منصور جاسم



مريم محمد عبدالله



فهد خالد الماجد



لطيفة ناصر حايف



طيبة أحمد عبدالله