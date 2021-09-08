عبدالكريم العبدالله



أكـد رئيــــس اللجنــــــة الاستشارية لمواجهة كورونا د.خالد الجارالله وجود انحسار ميداني - سريري‏، لافتا الى انه مع الاستقرار الصحي يتطلب الالتزام بالاحترازات الوقائية المتوازنة مع مراحل الانفتاح، التعاون المجتمعي، التحصين، والرقابة الصحية من جميع المؤسسات.



‏وأشار إلى ان تسهيل معاملات المواطنين والمقيمين «عند بعد - إلكترونيا» يخدم جهود المكافحة والتعافي الوبائي.



من جانب آخر، يواصل مركز العبدلي للتطعيم لليوم الثاني على التوالي بتطعيم العمالة في منطقة العبدلي.



وتم حتى الآن تطعيم ما يقارب 500 شخص، علما ان مواعيد العمل في المركز تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 8 مساء.



والجدير بالذكر انه تم تدشين المركز في مقر الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في منطقة العبدلي، وذلك ابتداء من أول من امس الاثنين الموافق 6 سبتمبر لسنة 2021، كما أن قدرة المركز الاستيعابية تتمثل في تطعيم نحو 4000 شخص باليوم، ويضم 12 وحدة تطعيم وغرفة ملاحظة وغرفة طوارئ وصيدلية مركزية.



ويأتي ذلك بعد إتمام العمل في مركز الوفرة وتطعيم نحو 29 ألف شخص في المركز ذاته خلال الفترة من 19 أغسطس حتى 2 الجاري.