حنان عبدالمعبود

قام فريق صيدلية معهد دسمان للسكري، بعقد ورشة عمل بعنوان "العلاج الدوائي لمضاعفات مرض السكري" وذلك بالتعاون مع الرابطة الكويتية للصيدلة الاكلينيكية ومركز عبدالمحسن العبدالرزاق للعلوم الطبية ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية وشركة ليلي الدوائية.

وقد شارك في الورشة نخبة من صيادلة وزارة الصحة والقطاع الخاص وطلبة كلية الصيدلة، حيث اقيمت الدورة لمجموعتين مختلفتين على يومين متتاليين، تخللها مناقشة علمية اكلينيكية على كيفية التحكم وعلاج مضاعفات مرض السكري في حالات الفشل الكلوي والاعتلال العصبي واثناء العلاج بالكورتيزون، وذلك من خلال مناقشة حالات مرضية مختلفة.



وقد أثنى المشاركون على المادة العلمية المقدمة وعلى المحاضرين والمنظمين.



هذا وقامت الرابطة الكويتية للصيدلة الاكلينيكية بتكريم المحاضرين وهم الصيدلانية أمينة القصار والصيدلي حمد السلطان، من معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بعد انتهاء الورشة، كما قام المعهد بتوزيع شهادات حضور لورشة العمل على المشاركين.