

أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت د.أسعد حفيظ بالنهج الذي اتبعته الكويت في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشاره وتوفيرها كل الامكانات بما فيها اللقاحات.



وقال حفيظ لـ «كونا»، عقب لقائه رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير، ان الكويت لعبت دورا مهما وكبيرا في مكافحة الفيروس مبينا أن وزارة الصحة في الكويت من السباقين في التعاون والتواصل مع المنظمة بشأن متابعة تداعيات الجائحة واحتوائها.



وأكد أن جهود الجمعية التي تقوم بها في هذا الصدد بالتعاون مع وزارة الصحة مميزة على جميع المستويات المحلية والدولية متطلعا إلى إقامة شراكة مع الهلال الأحمر الكويتي في مواجهة كورونا.



من جانبه، رحب الساير في تصريح مماثل لـ«كونا» بالمسؤول الدولي وبإطلاعه على جهود الجمعية الإغاثية والصحية لمواجهة فيروس كورونا، معتبرا أن وجود مكتب للمنظمة في الكويت يوثق العلاقة بين الطرفين ويزيد من التواصل والمتابعة المستمرة ما يعطي «بلا شك» نتائج واضحة ويلقي الضوء على جهود الكويت.



ودعا الساير المنظمة الى ضرورة توفير اللقاحات للاجئين والنازحين في مخيماتهم وتحسين ظروفهم الانسانية، مؤكدا اهمية حماية الانسان والانسانية.



وذكر ان الجمعية دعمت ونسقت مع وزارة الصحة في مواجهتها للفيروس عبر العديد من الفعاليات فشارك متطوعوها في تقديم الخدمات بالمحاجر الصحية والمطار والمستشفيات ومراكز التطعيم والجمعيات التعاونية والمدارس وتوفير الاجهزة الطبية والسكن للهيئة التمريضية والعيادة المتنقلة ودعم مؤسسات الدولة بالكمامات والمعقمات والارشادات الصحية.