خالد العرافة



أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة أن الوزارة طلبت من قطاعاتها إعادة دراسة كشوف مكافأة «الصفوف الأمامية» من جديد وإعادة مطابقتها مع الكشوف المرسلة سابقا للتأكد من أيام عمل الموظفين بعد تذمر العديد منهم على تخفيض أيام عملهم في التعهد السابق الذي تم إيقاف العمل به مؤخرا.

وقال المصدر لـ «الأنباء» إنه نظرا لحفظ حقوق الموظفين والشكاوى المقدمة من عدد كبير منهم، تم الإيعاز إلى رؤساء الأقسام في المستشفيات لإعداد الكشوف من جديد بعد مراجعتها على «إكسيل sheet» ورفعها مجددا إلى الإدارات المعنية لتحويلها إلى الوزارة بشكل عاجل.