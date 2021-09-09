خالد العرافة



تأكيداً لما نشرته «الأنباء» أمس، بدأت وزارة الصحة توزيع نماذج على نظام «إكسيل sheet» على مختلف قطاعات الوزارة ومطابقتها مع الكشوف المرسلة سابقا للتأكد من أيام عمل الموظفين بعد تذمر العديد منهم على تخفيض أيام عملهم في التعهد السابق الذي تم إيقاف العمل به مؤخرا.



وقال مصدر لـ «الأنباء» إنه نظرا لحفظ حقوق الموظفين والشكاوى المقدمة من عدد كبير منهم، تم الإيعاز إلى رؤساء الأقسام في المستشفيات لإعداد الكشوف من جديد بعد مراجعتها قبل رفعها الى الوزارة.



وبيّن النموذج الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، عددا من البيانات المطلوب إرفاقها للمرشحين خلال الفترة من 24 فبراير حتى 31 مايو لمكافأة الصفوف الأمامية 2020 مثل اسم الموظف، والرقم المدني، ورقم الملف، والمسمى الوظيفي، ومركز العمل، والمهام (كوفيد - غير)، وعدد الأيام، والقسم، المهام أثناء الجائحة، والموبايل.