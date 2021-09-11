عبدالكريم العبدالله



تستكمل مراكز التطعيم في أنحاء البلاد العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع وذلك باستقبال المراجعين المحددة لهم مواعيد مسبقة وبإرسال الرسائل للمواطنين والمقيمين لتلقي اللقاح في تلك المراكز، ويأتي هذا الإجراء لتسريع وتيرة التطعيم في الكويت، والتي تخطت 70% حسب تصريح وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح.



هذا، وقامت مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة د.دينا الضبيب بجولة تفقدية على مراكز التطعيم في الرعاية الأولية للاطمئنان على سير عملية التطعيم، مشيدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الطواقم الطبية في جميع مواقع العمل.