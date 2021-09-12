زيادة المخصص المالي لتوفير لقاحات «كورونا» لزيادة وتيرة التطعيم بهدف الوصول إلى نسبة 100% خلال الأيام المقبلة



عبدالكريم العبدالله



خاطبت وزارة الصحة وزارة المالية لزيادة المخصص المالي لتوفير لقاحات «كوفيد-19».

وذكرت مصادر مطلعة، في تصريح لـ «الأنباء»، أن وزارة المالية طلبت من وزارة الصحة حصر جميع احتياجاتها الخاصة بتوفير لقاحات «كوفيد-19» حتى نهاية السنة المالية لمعرفة القيمة المالية للاحتياج.

وبينت المصادر أن وزارة الصحة مستمرة في جلب اللقاحات المعتمدة لزيادة وتيرة التطعيم، حيث انه من المتوقع وصول لقاح «موديرنا» و«جونسون آند جونسون» في الموعد المحدد نهاية العام الحالي.

وفي السياق ذاته، استمرت مراكز التطعيم بجميع أنحاء البلاد في العمل يومي الجمعة والسبت خلال عطلة نهاية الأسبوع لزيادة وتيرة التطعيم بهدف الوصول إلى نسبة 100% خلال الأيام المقبلة بعد أن أعلن وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح عن تخطي نسبة التطعيم الـ 70%.

وواصل مركز تطعيم جسر جابر استقبال أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاح، حيث تم تطعيم ما يقارب 5000، ويأتي هذا ضمن خطة وزارة الصحة لزيادة وتيرة التطعيم.

من جانب آخر، تبحث المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الصحة خلال الأيام المقبلة عبر سلسلة اجتماعات الأعمال «الشاقة» أو «الضارة» أو «الخطرة».

وبينت مصادر صحية مطلعة في تصريح لـ «الأنباء» انه سيتم بحث الوظائف في وزارة الصحة المطلوب إدراجها ضمن قائمة الأعمال «الشاقة» أو «الضارة» أو «الخطرة».

وذكرت المصادر أن وزارة الصحة ستعرض سلسلة من الوظائف لدراستها ومعرفة مدى مطابقتها للشروط المطلوبة لتصنيفها ضمن الوظائف الشاقة والضارة والخطرة من عدمها.