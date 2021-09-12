خالد العرافة



انتهت وزارة الصحة من تصنيف العاملين المشمولين بمكافأة الصفوف الأمامية إلى «عالي الخطورة» و«متوسط وأقل خطورة» بواقع مكافأة يومين عن كل يوم عمل للفئة الأولى، والفئة الثانية بواقع يوم ونصف اليوم عن كل يوم عمل في الجائحة، والفئة الثالثة بواقع يوم مقابل يوم.

وأوضح مصدر خاص لـ «الأنباء»، أن المناطق الصحية والإدارات المركزية في الوزارة أنجزت تجهيز الكشوف الجديدة للموظفين بعد الانتهاء من مطابقة بيانات الموظفين وعملهم والمهام المكلفين بها والجهة التي يعملون بها، وسيتم إرسالها إلى الوزارة ابتداء من يوم غد تمهيدا لتطبيق الآلية الجديدة الخاصة بالتعهد الذي هو شرط أساسي للحصول على المكافأة.



من جهة أخرى، انتهت وزارة الصحة من إجراءات تعيين ما يقارب من 200 طبيب من جمهورية باكستان للاستعانة بخدماتهم في الفترة المقبلة بعدما سبق أن عملوا خلال جائحة «كورونا».