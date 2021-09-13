دعوة جميع قطاعات «الصحة» لسرعة تسليم الكشوف لرفعها على الموقع الإلكتروني لبدء توقيع التعهدات «أونلاين» قريباً



عبدالكريم العبدالله



يبدأ مركز تطعيم جسر جابر اعتبارا من اليوم ولمدة اسبوع بتطعيم المستحقين لـ «الجرعة الثانية» من لقاح فايزر، وذلك للمواطنين والمقيمين ممن لديهم موعد، بواقع 3000 إلى 4000 موعد يوميا.

ويستقبل مركز جسر جابر للتطعيم أعدادا كبيرة بهدف تسريع وتيرة التطعيم والوصول للمناعة المجتمعية بأقرب وقت.



وفي سياق متصل، طلبت وزارة الصحة كشوف العاملين في «المحاجر الصحية» خلال الفترة من 24 فبراير حتى 31 مايو لإضافتهم ضمن تعديل الوزارة للأيام المستحقة لمكافآت الصفوف الامامية وتحديث الكشوف، وذلك اسوة بالعاملين في المناطق الصحية والادارات المركزية الذين تمت مخاطبة مراكز عملهم خلال الاسبوع الماضي لضمهم إلى التعديل.



وبينت مصادر صحية مطلعة، في تصريح لـ «الأنباء»، أن اضافة اسماء العاملين في المحاجر في التعديل جاء نتيجة ندبهم من مراكز عملهم الاصلية للعمل بالمحاجر مما ادى إلى عدم اضافة اسمائهم في الكشوف الخاصة بمراكز عملهم الاصلية لتواجدهم في العمل بالمحاجر.



وأفادت المصادر بأن وزارة الصحة طلبت من جميع قطاعات الوزارة والمناطق الصحية والادارات المركزية والمحاجر الصحية سرعة تسليم الكشوف، على أن تعتمد من الرئيس المباشر او المدير المسؤول، وذلك تمهيدا لرفعها على موقع الوزارة الالكتروني للبدء قريبا في توقيع التعهدات لمكافآت الصفوف الامامية «أونلاين».



وكانت وزارة الصحة قد خاطبت المناطق الصحية والادارات المركزية خلال الاسبوع الماضي لتزويدهم بأسماء العاملين خلال الفترة التي تم تعديلها من 24 فبراير حتى 31 مايو.