تنطلق أعمال مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط السادس للأمراض الجلدية وطب التجميل يوم 23 من الشهر الجاري في فندق انتركونتيننتال فيستفال ستي بمدينة دبي تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.



وحول هذا المؤتمر، قال عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر استشاري الأمراض الجلدية د.محمد فيحان العتيبي في تصريح صحافي، إن المؤتمر سيشارك فيه ممثلون عن منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين كجزء من برنامج العطاء الذي أطلقه مؤتمر «ميدام» لترسيخ ثقافة الوعي بالعمل والعطاء بين أطباء الأمراض الجلدية والتجميل ورؤساء الجمعيات العربية والعالمية.

وأضاف أنه من المتوقع حضور اكثر من 1500 استشاري واختصاصي من تخصص الأمراض الجلدية والتجميل ومن مختلف التخصصات الطبية المختلفة الأخرى.



وبين العتيبي أن هناك عددا من المتحدثين خلال المؤتمر من مختلف دول العالم مثل مصر، المغرب، الجزائر، لبنان، الأردن وسورية وبريطانيا، ألمانيا، فرنسا واليونان وأميركا، وكندا، والمكسيك، وأيضا من الصين، وماليزيا والهند، مشيرا إلى أن البرنامج العلمي في المؤتمر سيطرح 162 محاضرة علمية و43 ورش عمل وإضافة إلى 13 ندوة علمية.



وذكر أن المؤتمر سيناقش أهم المستجدات في مجال الأمراض الجلدية والتجميل خاصة العلاجات البيولوجية لعلاج مرض الصدفية والإكزيما البنيوية من خلال آخر الأبحاث والدراسات العلمية التي تتعلق بمرض الصدفية والثعلبة وأيضا الإكزيما البنيوية وأيضا استخدامات الليزر في العلاجات الجلدية المختلفة كما سيناقش العديد من أوراق العمل والبحوث التي تتعلق بجائحة «كوفيد -19» وعلاقتها بالأمراض الجلدية والعلاجات والأدوية الطبية والتجميلية.



وبين العتيبي أنه سيعقد على هامش المؤتمر جلسة تشاورية لمديري التدريب وورش عمل للأمراض الجلدية في مجلس التعاون الخليجي لتوحيد الجهود ولتبادل الآراء وتكاملها، مختتما بأنه سيكون هناك يوم كامل لاجتماعات جمعيات جراحات التجميل في الوطن العربي ضمن فعاليات المؤتمر.