إنجاز طبي مميز سجله مستشفى السيف يوم الأربعاء الماضي بإجراء عملية جراحية كبيرة تكللت بالنجاح أجرتها استشارية النساء والتوليد د.عزة علي مسلم تم خلالها استئصال ورم كبير (بحجم 21 سم) من على مبيض مريضة عزباء بوزن 2.500 كم، وبالرغم من صعوبة العملية إلا أن د.عزة تمكنت وبخبرتها الكبيرة خلال ساعة واحدة من استئصال الورم كاملا وسليما من دون أي مضاعفات أو حاجة إلى نقل دم للمريضة.



وكانت المريضة قد راجعت مستشفى السيف بشكوى ألم في اسفل البطن وزيادة في حجم البطن، ولدى إجراء سونار للبطن تبين وجود ورم كبير يغطي الرحم، وبإجراء التصوير الشعاعي بالرنين المغناطيسي تبين وجود الورم على المبيض الأيسر بحجم 18 سم، وكان يبدو زيادة كبيرة في الحجم مع مرور الوقت، وبإجراء تحليل مجسات الأورام تبين أن الورم طبيعي ولكن لابد من التدخل الجراحي لاستئصاله.



وتم التجهيز للعملية وأخذ أطباء التخدير بالحسبان احتمال الحاجة لنقل الدم خلال العملية وتم تجهيز وحدات كافية من الدم، والصعوبة في العملية كانت بإخراج ورم بهذا الحجم من البطن من دون جرح الأمعاء مع الحرص الشديد على عدم انفجاره داخل البطن وخروج السوائل الموجودة داخله، لأن ذلك كان سيؤدي لمضاعفات خطيرة مثل التهاب في الغشاء البريتوني والتصاقات واحتمال حدوث تسمم في الدم والمفروض في هذه الحالة فتح البطن بشق عمودي، ولكن لاعتبارات جمالية وطبية وحرصا على عضلات البطن تم اتخاذ القرار بالفتح بشكل أفقي مشابه لعمليات الولادة القيصرية.



ونظرا لوجود التصاقات بين الورم والأمعاء تم التعامل بحذر معها لإزالة هذه الالتصاقات باستخدام تقنيات خاصة لإخراج الورم الذي بلغ 21 سم، كما اضطررنا إلى استئصال المبيض الأيسر الذي كان قد تحول بكامله إلى ورم، وفي اليوم التالي كان وضع المريضة ممتازا والوظائف الحيوية تعمل بشكل كامل وتمكنت من المشي في ممرات الجناح.



وأشارت د.عزة إلى أن إجراء عملية صعبة كهذه العملية وبنجاح كامل يعد مفخرة لمستشفى السيف ونوهت إلى أن الإمكانات الطبية والتقنية الكبيرة والتجهيزات الحديثة والكادر الطبي المميز في مستشفى السيف كان له دور كبير في نجاح عملية بهذه الصعوبة.



من جهته، عبر المدير العام الطبي لمستشفى السيف د.محمود دشتي عن سعادته وفخره بنجاح العملية وأشاد بخبرة وكفاءة د.عزة والفريق الطبي المشارك في العملية، وأكد أن مستشفى السيف بإمكاناته المتطورة وخبرات كوادره الطبية قادر على إجراء أصعب العمليات وأكثرها تعقيدا، وأن إدارة المستشفى حريصة دوما على توفير كافة التقينات والتجهيزات الطبية وتوفير الكوادر الطبية ذات الخبرات العالية والسمعة الطبية لتقديم أفضل الخدمات الطبية بمستوى عالمي.



وأشار د.دشتي إلى أن إدارة المستشفى تتابع وضع المريضة بشكل مكثف وعن قرب، مؤكدا أن تقارير الأطباء بينت أنها بحالة صحية ممتازة وتمنى لها نيابة عن أسرة مستشفى السيف تمام الشفاء العاجل.