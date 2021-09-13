أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 410842 وتسجيل حالة وفاة ليصل اجمالي عدد حالات الوفاة 2432.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إنه تم أيضا تسجيل 117 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 407262 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 12ر99 في المئة.

وأضاف السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 89 فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 1148 في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد19) إلى 32.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤهھا خلال الفترة نفسها بلغ 14661 ليصبح مجموع الفحوصات 3959053 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات 39ر0 في المئة.

وجدد الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين مع الحرص على التباعد البدني موصيا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.