عبدالكريم العبدالله



تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء»، أقر مجلس الخدمة المدنية تعديل كادر التمريض المشمول بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2009.



ومنح مجلس الخدمة المدنية الممرضين الكويتيين المشمولين بأحكام القرار مكافآت خاصة شهرية.



وشملت البدلات والمكافآت للممرضين الكويتيين حسب المسمى الوظيفي، حيث شمل بدل طبيعة العمل لمسمى رئيس اختصاصي تمريض، بالنسبة للفئة «أ» 350 دينارا والفئة «ب» 300 دينار و«ج» 250 دينارا، ومكافأة المستوى الوظيفي 215 دينارا ومكافأة تشجيعية 355 دينارا والزيادة في المكافآت التشجيعية 80 دينارا وعلاوة غلاء معيشة 120 دينارا وبدل خفارة 230 وبدل إشراف 80 ومكافأة تدريب 80 دينارا.



اختصاصي أول تمريض



أما بالنسبة لمستوى اختصاصي أول تمريض فيمنح بدل طبيعة عمل للفئة «أ» 330 والفئة «ب» 280 دينارا و«ج» 230 دينارا، ومكافأة مستوى وظيفي 215 دينارا وتشجيعية 325 بزيادة 80 دينارا و120 غلاء معيشة و220 بدل خفارة و70 دينارا لكل من بدل الإشراف والتدريب.



اختصاصي تمريض



وبالـنـسبـة لـمستوى اختصاصي تمريض فيمنح بدل طبيعة عمل للفئة «أ» 310 والفئة «ب» 260 دينارا و«ج» 210، ومكافأة مستوى وظيفي 205 وتشجيعية 305 بزيادة 80 دينارا و120 غلاء معيشة و210 بدل خفارة و60 دينارا لكل من بدل الإشراف والتدريب.



ممرض أول



وتضمن إقرار كادر التمريض حصول مستوى ممرض أول على بدل طبيعة عمل للفئة «أ» 290 والفئة «ب» 240 دينارا و«ج» 190، ومكافأة مستوى وظيفي 205 وتشجيعية 275 بزيادة 80 دينارا و120 غلاء معيشة و200 بدل خفارة.



ممرض



وجـاء إقـرار كــادر التمريض الجديد حصول مستوى ممرض على بدل طبيعة عمل للفئة «أ» 270 والفئة «ب» 220 و«ج» 180، ومكافأة مستوى وظيفي 195 وتشجيعية 255 بزيادة 80 دينارا و120 غلاء معيشة و170 بدل خفارة.



ممرض مساعد



أنا بالنسبة لمستوى ممرض، فيمنح بدل طبيعة عمل للفئة «أ» 250 والفئة «ب» 200 و«ج» 170، ومكافأة مستوى وظيفي 170 وتشجيعية 250 بزيادة 80 دينارا و120 غلاء معيشة و170 بدل خفارة.



فني أول خدمات تمريض



ويمنح فني أول خدمات تمريض بدل طبيعة عمل للفئة «أ» 230 والفئة «ب» 190 و«ج» 160، ومكافأة مستوى وظيفي 160 وتشجيعية 240 بزيادة 80 دينارا و120 غلاء معيشة و150 بدل خفارة.



فني خدمات تمريض



كما يمنح فني خدمات تمريض بدل طبيعة عمل للفئة «أ» 210 والفئة «ب» 180 و«ج» 150، ومكافأة مستوى وظيفي 150 وتشجيعية 220 بزيادة 80 دينارا و120 غلاء معيشة و150 بدل خفارة.



المؤهل الجامعي



وشملت فئات المكافآت الخاصة لأفراد الهيئة التمريضية الكويتيين من حملة المؤهل الجامعي التخصصي في مجال التمريض، حيث يحصل رئيس اختصاصي تمريض على 500 دينار شهريا واختصاصي اول تمريض 400 دينار، أما اختصاصي التمريض فيحصل على مكافأة شهرية قدرها 300 دينار، وممرض أول 200 دينار ومستوى ممرض 100 دينار.



ويمنح الممرضون الحاصلون على مؤهل علمي «دكتوراه» مكافأة بواقع 150 دينارا شهريا و25 دينارا للحاصلين على الماجستير.



من جانبها أشادت مدير إدارة الخدمات التمريضية بوزارة الصحة سناء تقدم بجميع من ساهم في تحقيق هذا الحلم وعلى رأسهم وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح الذي بذل جهودا جبارة في إقرار تعديل كادر التمريض، فضلا عن جهود وكيل الوزارة د.مصطفى رضا والوكيل المساعد للشؤون الفنية د.عبدالرحمن المطيري.



وأكدت تقدم في تصريح صحافي على أن تعديل كادر التمريض جاء في وقته كمكافأة للممرضين على ما بذلوه من جهود وعطاء إنساني خلال فترة الجائحة، متوجها بالتهاني والتبريكات لجميع الممرضين والممرضات.