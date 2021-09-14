أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 410842 وتسجيل حالة وفاة ليصل اجمالي عدد حالات الوفاة 2432.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند إنه تم أيضا تسجيل 117 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 407262، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 99.12%.



وأضاف السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 89، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية اللازمة 1148 في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد-19) إلى 32.



وأفاد بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 14661 ليصبح مجموع الفحوصات 3959053، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات 0.39%.



وجدد الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين مع الحرص على التباعد البدني، موصيا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.