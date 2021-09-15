«الأنباء» - خاص



وافق ديوان المحاسبة على التعاقد المباشر لتوفير لقاح «موديرنا» بقيمة تبلغ نحو 24 مليون دينار.



وذكرت مصادر مطلعة في ديوان المحاسبة في تصريح لـ «الأنباء»، ان الديوان اشترط على وزارة الصحة أن تكون قد استوفت كل الدراسات للتحقق من مأمونية اللقاح كجرعة تنشيطية ثالثة لمتلقي اللقاحات الأخرى خلاف لقاح «موديرنا».



وبينت المصادر أن الديوان طلب من «الصحة» وضع خطة لتوزيع وإعطاء لقاح «موديرنا» واللقاحات الأخرى لسكان الكويت تفاديا لأي هدر أو تكدس في المخزون.



وأفادت المصادر بأن «المحاسبة» طلب من وزارة الصحة مراعاة إمكانية استبدال جرعات لقاح «موديرنا» بجرعات أخرى بديلة قد يتم إنتاجها لمواجهة الفيروس المتحور.