حنان عبدالمعبود



أعلنت رئيس برامج السلامة بإدارة الاعتماد والجودة بوزارة الصحة د.هناء الغانم عن اقامة وزارة الصحة الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى يوم الخميس المقبل، مبينة انه يقام تحت عنوان «حان وقت العمل من أجل ولادة في كنف الأمان والاحترام».



وأوضحت الغانم في تصريح لها «إن الكويت تشارك العالم في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى في 17 سبتمبر من كل عام، والذي يوافق يوم الجمعة المقبل»، وقالت: ارتأت الوزارة تدشين الاحتفال في اليوم السابق له في جميع مستشفيات ومرافق الوزارة للتوعية بأهمية الرعاية الصحية للأم والوليد، لافتة إلى أن الاحتفال هذا العام يقام على مدار الأسبوع من الخميس إلى الخميس.



ولفتت إلى مشاركة العديد من المستشفيات والأقسام التخصصية في احتفالية العام، ومنها اقسام النساء والتوليد والأطفال الخدج والرعاية الصحية الأولية والتغذية والصحة العامة.



وأكدت أن حملة التوعية لهذا العام تحمل العديد من الأوجه المختلفة، حيث سيتم تقديم الفرصة لمقدمي الرعاية بنشر التوعية عبر المنصات الالكترونية المختلفة، من خلال عرض فيديوهات توعوية مصورة في شاشات الانتظار بالمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، وفي مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية بقطاعات الصحة المختلفة.



كما أشارت الغانم إلى مشاركة الكويت دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى من خلال توحيد إضاءة المعالم السياحية في البلاد باللون البرتقالي، بداية من يوم الخميس المقبل وحتى نهاية الأسبوع في العديد من المعالم وعلى رأسها أبراج الكويت وبرج الحمراء ومستشفى الولادة بمنطقة الصباح الصحية التخصصية.