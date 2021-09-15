حنان عبدالمعبود



أعلنت الصيدلانية بوحدة الصيدلة الاكلينيكية بمستشفى الفروانية منيرة بو رزق على حرص الوحدة على تقديم افضل الخدمات الصيدلانية الاكلينيكية لكل من يحتاجها.



وقالت «تم التعاون مع العديد من الوحدات بالمستشفى مثل وحدة عناية القلب واغلب العنايات المركزة ووحدة عناية الاطفال الخدج واغلب الوحدات الباطنية، لافتة الى انه مؤخرا تم التوسع بالخدمات لتشمل وحدة الكلى ووحدة عناية الاطفال».



وأوضحت بو رزق ان الخدمات تتضمن التدقيق الدوائي والمشاركة في وضع الخطة العلاجية لكل مريض بالتعاون مع الفريق الطبي المتعدد التخصصات خلال المرور اليومي سواء من ناحية اختيارات الادوية والجرعات والتعارضات الدوائية، تخفيف المحاليل الوريدية وطريقة اعطائها، ومتابعة الخطة والادوية بما يضمن اكثر فعالية وامان دوائي لكل مريض بناء على احدث التوصيات والمصادر.



وبينت انه بالاضافة الى هذا هناك خدمة التثقيف الدوائي للمرضى، وكذلك المشاركة في وضع البروتوكولات الدوائية مع الفرق الطبية والمشاركة في اللجان والمحاضرات المختلفة. منوهة الى ان هناك المزيد من الخدمات التي يطمحون الى تقديمها في القريب العاجل.