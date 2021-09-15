

وقّع مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني (فنار) عقد إنتاج كتاب وثائقي لجهود مبرة الدعم الإيجابي لمرضى السرطان في 15 عاما.



وقام وفد يتقدمه رئيس مركز «فنار» د.خالد الشطي بزيارة للمبرة، وكان في استقبالهم رئيس مجلس الإدارة محمد العجمي والمدير العام محمد العتيبي لإتمام العقد وتوقيعه من الطرفين.



وقال الشطي إن مركز «فنار» يعتبر أول مركز بحثي متخصص في مجال توثيق قطاع العمل الإنساني في الكويت، وحقق العديد من الإنجازات في هذا المجال وقام بتوثيق تجارب رائدة لعدد من الجمعيات والمبرات الخيرية في الفترة الماضية، نظرا للدور التخصصي الذي يقوم به ورسالته في توثيق الأعمال الإنسانية والخيرية الكويتية.



وأوضح أن مبرة الدعم الإيجابي لمرضى السرطان، تلعب دورا متميزا في مكافحة هذا المرض من خلال الدعم النفسي والمعنوي لرفع الروح المعنوية للمريض، كما تقوم بمساعدة غير القادرين على توفير نفقات علاجه ومساعدة أسرهم ماديا وعينيا من خلال مشاريعها المختلفة الممتدة على مدى 15 عاما مضت.



من جانبه، أعرب رئيس المبرة محمد فهيد العجمي عن ترحيبه بهذه الزيارة لتوقيع عقد الكتاب الذي يتناول جهود المبرة المختلفة التي قامت بها منذ عام 2005 حينما عملت من خلال لجنة ضاحية جابر العلي والفنطاس للزكاة والخيرات التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي، إلى أن تم تأسيسها كمبرة مستقلة في عام 2009.



وأوضح العجمي أن عمل المبرة هو عبارة عن رحلة من الأمل لمرضى السرطان، لمعاونة هذه الشريحة في التخلص من الآثار الجانبية النفسية والجسمانية المترتبة على إصابتها بالمرض للتغلب والانتصار عليه، وهو دور اجتماعي وصحي طيب بالتعاون مع وزارة الصحة ومركز الكويت لمكافحة السرطان.



وأعرب في ختام اللقاء عن شكره لمركز «فنار» لتوثيق العمل الإنساني والقائمين عليه، لجهودهم المبذولة في توثيق هذا القطاع الحيوي، متمنيا للجميع مزيدا من النجاحات.