تستعد مجموعة ميدكس الطبية (مقرها قطر)، والتي تدير المركز الطبي في الفحيحيل، لإطلاق مركز ميدكس للرعاية الطبية متعدد التخصصات في الكويت.

ويعد المركز الجديد بتقديم خدمة رقمية بالكامل باستخدام بنية تحتية متطورة ومرافق تشخيصية وخبرات طبية متطورة، لتزويد المرضى في الكويت بتجربة رعاية صحية غير مسبوقة.

وعقدت ميدكس مؤتمرا صحافيا في قاعة محاضرات المركز الصحي في الفحيحيل في 11 الجاري لنشر الوعي بين الجمهور وتسليط الضوء على الميزات والخدمات التي يقدمها أول مركز طبي رقمي بالكامل في الكويت.

ويهدف مركز ميدكس إلى تغيير النظام التقليدي العادي لتقديم الخدمات الصحية وتحويله من خلال تقديم نظام رعاية صحية رقمي بالكامل، والذي يقدم خدمة لا مثيل لها عبر الإنترنت ويبرز من منصات الرعاية الطبية النمطية الأخرى، مباشرة من تحديد موعد للحصول على التشخيص والوصفات الطبية، إلى الحصول على الأدوية والتقارير الطبية وتاريخ الحالة، إلى خدمات الفوترة والدفع بدون تلامس، فإن التجربة الكاملة في ميدكس هي عملية غير ورقية بالكامل عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى الخدمات الطبية الكاملة المقدمة في منشأة الفحيحيل، سيوفر مركز ميدكس الطبي أيضا خدمات الرعاية المنزلية من قبل أطباء وأطباء متخصصين للحصول على تجربة راحة البال المطلقة للمريض، وإلى جانب حضور فريق طبي متخصص في المنزل، تقدم ميدكس أيضا مجموعة من خدمات الرعاية المنزلية الأخرى عند الطلب.



يعد مركز ميدكس للرعاية الطبية بتقديم استشارات وخدمات صحية متخصصة من قبل مجموعة من الأطباء والممرضات والفنيين الطبيين وغيرهم من موظفي الرعاية الصحية المدربين تدريبا عاليا وذوي الخبرة الذين يعملون فيما يقرب من اثني عشر قسما طبيا متخصصا مجهزا بالكامل.

الرعاية الصحية والخدمات الطبية كما نعرفها، على وشك التغيير للأفضل في الكويت مع وصول مركز ميدكس للرعاية الطبية، إن الرقمنة التي لا مثيل لها والتي لم يسبق لها مثيل لجميع الخدمات الصحية ستحتاج إلى الخبرة من أجل الاعتراف بها وتقديرها.