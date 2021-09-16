حنان عبدالمعبود



كشفت مصادر صحية مطلعة عن عقد وزارة الصحة اجتماعات مكوكية للأقسام الطبية قبل بداية العام الدراسي للوقوف على مدى جاهزية مستشفيات الوزارة وأقسام الطوارئ مع عودة الطلبة لمقاعدهم الدراسية تزامنا مع الأمراض الموسمية وفيروس «كورونا».

وأكدت المصادر لـ «الأنباء» ان هناك اجتماعات عقدت خلال اليومين الماضيين للتأكد من الجاهزية لاستقبال الحالات المصابة بالأمراض الموسمية، بالإضافة الى التوسع في الخدمات الصحية بدلا من اقتصار الأجنحة في بعض المستشفيات على مرضى «كورونا».

وقالت المصادر انه مع عودة الحياة ستتم إحالة الحالات المصابة إلى مستشفى جابر سواء كانت بسيطة أو طارئة، وستقوم بقية المستشفيات بعملها المعتاد من عودة إجراء العمليات ودخول المرضى، إضافة الى التوسع في تقديم الرعاية الطبية لمن تم تأجيل النظر في حالاتهم بسبب الجائحة.

وبينت المصادر ان هناك خطة عمل تعمل عليها الوزارة حاليا لاستقبال حالات الأمراض الموسمية، خاصة أمراض الأطفال ومتابعتها من خلال بروتوكول صحي يتابع حالة المريض بداية من الأعراض الى العلاج حتى الخروج من المستشفى على ان يتم تطبيقها في أكتوبر المقبل.