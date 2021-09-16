حنان عبدالمعبود



في اطار الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى وبدعوة من منظمة الصحة العالمية لإظهار التزام الدول الأعضاء بسلامة المرضى، اعلنت إدارة الجودة والاعتماد عن مشاركة وزارة الصحة في إطلاق حملة توعوية عن سلامة المرضى للعام الخامس على التوالي، والذي يوافق 17 سبتمبر من كل عام، وفي هذا العام يتناول الاحتفال بيوم السلامة العالمي أهمية الرعاية الآمنة للأم والوليد، تحت شعار: حان وقت العمل من أجل ولادة في كنف الأمان والاحترام.



وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها، ان الاحتفال جاء ضمن قرارات جمعية الصحة العالمية في اجتماعها الثاني والسبعين بخصوص تخصيص يوم لسلامة المرضى، وتحقيقا للاستراتيجية الخماسية للهدف الاستراتيجي الأول لخطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى 2021 - 2023 المنبثقة من منظمة الصحة العالمية.



ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى نشر مفهوم سلامة المرضى بين القوى العاملة في مؤسسات الرعاية الصحية ومستخدميها من فئات المجتمع، وإتاحة الفرص للدول المشاركة لتبادل الخبرات المحلية والدولية وخلق منصة لمشاركة الإنجازات وتعزيز الشراكات ومواكبة المستجدات فيما يختص بسلامة المرضى.



وتأكيدا على اهتمام وزارة الصحة في الكويت على سلامة الأم والوليد ووضعها ضمن أهم أهدافها التي تسعى دوما لتحقيقها والتميز بها، فقد قامت إدارة الجودة والاعتماد بدعوة جميع الجهات المعنية متضمنة المؤسسات الحكومية والأهلية لحثهم على المشاركة في تلك الفعالية بعرض الآليات والإجراءات التي تقوم بها من أجل ضمان سلامة وصحة الأم والوليد، وإتاحة الفرصة لمقدمي الخدمات الصحية بتسليط الضوء على دورهم في رعاية الأم وطفلها أثناء الحمل وبعدة الولادة، ونشر الرسائل التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إضاءة معالم الكويت باللون البرتقالي الذي يرمز لليوم العالمي لسلامة المرضى.