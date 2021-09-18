أعلن رئيس وحدة المسالك البولية في مستشفى جابر للقوات المسلحة د. محمد الغانم عن نجاح عملية لمريض ستيني كان يعاني من تضخم البروستاتا بتقنية «الهولميوم ليزر».

وقال الغانم في تصريح صحافي إن إجراء العملية استغرق نحو ساعة ونصف الساعة فقط، مشيرا إلى أنه بعد فحص التاريخ المرضي، والفحص السريري للمريض، وعمل سونار اتضح أن المريض لديه تضخم شديد في البروستاتا.

وأضاف أن الفريق الطبي قرر إجراء العملية بالتقنية الحديثة «الهولميوم ليزر»، لافتا إلى أن هذه التقنية الحديثة العالمية تتوافر في الكويت والحمد لله وتعتبر من الطرق العلاجية الحديثة الناجحة في العالم، حيث تجرى العملية بجهاز الليزر من خلال المنظار بدلا من كحت البروستات.

وأشار الغانم إلى أنه عن طريق تقنية «الهولميوم ليزر» نقوم بتقشير البروستاتا بالكامل، لافتا إلى أن من مزايا العملية هو أن احتمالية النزف بها قليلة جدا مقارنة بالطرق التقليدية، كما أن مكوث المريض في المستشفى بعد العملية يوم واحد أو يوم ونصف اليوم فقط، بينما كان الأول بالطرق العادية يمكث المريض 5 أيام تقريبا بسبب وجود قسطرة البول.

وأوضح د. الغانم أن عمليات الليزر للبروستاتا في علاج التضخم تتفوق على نظيرتها العادية بالجراحة، فهي تقوم بإزالة آمنة لأنسجة البروستاتا المتضخمة مما يؤدي إلى تحسن ممتاز وسريع في أغلب الحالات، كما أنها توفر الدقة دون مضاعفات للنزيف أو امتصاص السوائل وهو ما يجعلها من العمليات السهلة على المريض وتعطي نتائج ممتازة.

وأكد الغانم أن الكثير من المرضى يعاني من مشكلات في الجهاز البولي مثل صعوبة التبول والاحتقان والتقطع في البول والذهاب إلى الحمام بعدد مرات كثيرة خلال فترات النوم.

ونصح الغانم من تجاوزوا الـ50 عاما أو من يعاني من مشكلات بالجهاز البولي بمراجعة الطبيب المختص لعمل الكشف المبكر عن تضخم البروستاتا من خلال الفحوصات الطبية، وذلك لأن الكشف المبكر عنها سيؤدي إلى تجنب المضاعفات.