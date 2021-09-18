عبدالكريم العبدالله

أغلقت «الصحة» باب تظلمات مكافآت الأعمال الممتازة بتسجيل نحو 20 ألف متقدم من موظفي الوزارة بمختلف المسميات الوظيفية.

وقالت مصادر صحية في تصريح لـ«الأنباء» إن لجنة التظلمات ستدرس وتدقق على جميع التظلمات المقدمة عبر الموقع الالكتروني للتأكد من استيقائها للشروط والضوابط المقررة، موضحة انه من أهم الشروط والضوابط أن يكون مقدم التظلم حاصلا على تقييم «امتياز» خلال العام 2020، ولم توقع عليه أي عقوبة تأديبية خلال هذه السنة، وألا تتجاوز مدة إجازته المرضية 15 يوما عدا دخول المستشفى، وألا يكون قد صرفت له اعمال ممتازة في العام 2020، بالاضافة الى 180 يوم عمل فعليا و70% من عدد أيام النوبة للعاملين بهذا النظام.

وذكرت المصادر أن موعد صرف مبالغ تظلمات «الأعمال الممتازة» مرهون بانتهاء اللجنة المختصة من التدقيق على جميع التظلمات، مشيرة الى أن اللجنة وجهاز الشؤون المالية يعملان على قدم وساق لإنجازها بأسرع وقت ممكن.