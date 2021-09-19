عبدالكريم العبدالله



دشنت وزارة الصحة خدمة جديدة تتمثل في إجراء الفحص الوراثي لمرضى الداء النشواني «الأميلويد»، وذلك لأول مرة في الكويت وهي خدمة مميزة يتم توفيرها في مراكز قليلة عالميا، ما يؤكد الحرص على تحسين جودة الخدمات المقدمة في البلاد.



وقال استشاري أمراض فشل القلب في المستشفى الصدري ونائب رئيس البرنامج الوطني لمرض «الأميلويد» بوزارة الصحة د.خلدون الحمود إن إجراء الفحص الوراثي لمرضى الداء النشواني فيما يخص مرض القلب TTR-CA لأول مرة بالكويت يأتي بالتعاون مع مركز الأمراض الوراثية بالوزارة، لافتا الى ان المرض ينتج عن ترسب بروتين غير طبيعي في أنسجة وأعضاء الجسم ما يؤثر سلبيا في وظيفة الأعضاء ومن الممكن انتقاله بأنماط وراثية محددة.



واعتبر الحمود ان هذا المرض من الحالات النادرة في العالم ويصيب كبار السن وله علامات ومؤشرات خاصة، علما أن مرض أميلويد القلب لاقى مؤخرا اهتماما كبيرا في الأوساط العلمية نظرا لتطور طرق الكشف عنه وتوافر دواء معتمد لعلاجه حيث كانت الكويت من السباقين في تشخيص هذه الحالات وعلاجها بسواعد وطنية، مشددا على أهمية القدرة على إجراء هذا الفحص لتحديد الطبيعة الوراثية للمرض ما يساعد على إمكانية تشخيصه مبكرا وإيقاف تطوره ثم الوقاية منه، مشيدا بجهود وتعاون القائمين على مركز الأمراض الوراثية ودعم وزارة الصحة للوصول لهذا الإنجاز الذي يساهم في تطور وجودة الخدمات الطبية.



بدورها، أكدت مدير مركز الأمراض الوراثية في وزارة الصحة د.ليلى بستكي أهمية هذا الإنجاز الطبي الذي سوف يساهم في وضع الخطة العلاجية والوقائية من مضاعفات الداء النشواني، مشددة على حرص إدارة مركز الأمراض الوراثية على تطوير الخدمات الطبية وتحسين جودة ونوعية الفحوص الممكن تقديمها للمرضى وأسرهم.