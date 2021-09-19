حريصون على «سلامة المرضى» وخطط لتحقيق السلامة في جميع مراحل التعامل مع الأدوية

لبرامج «الجودة والاعتماد» الأثر الكبير في مستوى أداء المؤسسات الصحية خلال «كورونا»



عبدالكريم العبدالله



أكد مدير إدارة الجودة والاعتماد بوزارة الصحة د.طلال الفضالة ان تطبيق «سلامة المرضى» من ضمن أولويات الإدارة بالتعاون مع المؤسسات والإدارات الصحية عن طريق وضع الخطط والاستراتيجيات وإصدار القرارات اللازمة لتطبيق السياسات المبنية على الأدلة والبراهين الحديثة لضمان سلامة المرضى وعائلاتهم والعاملين بالمنظومة الصحية.

وقال الفضالة في تصريح لـ «الأنباء» بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى إن دور الإدارة في تطبيق برامج السلامة يأتي استجابة للتوجه العالمي في تقليل الأخطاء الطبية، ودعما لقرارات الوزارة المتعلقة ببرامج السلامة ورفع مستوى الخدمة، وتطبيقا لمواد قانون مزاولة المهنة 70 لسنة 2020 والتي تضمن لمتلقي الخدمة الصحية حقهم في الحصول على رعاية آمنة وذات جودة عالية، مشيرا إلى الحرص على تعزيز ثقافة السلامة وبناء قدرات العاملين في المؤسسات الصحية لدعم تنفيذ برامج السلامة وإدارة المخاطر، والتدقيق على تطبيقها وقياس مؤشرات سلامة المرضى.



وأضاف ان الإدارة أدخلت الممارسات الآمنة التي أثبتت الأبحاث فاعليتها في حماية سلامة المرضى عن طريق تطبيق حلول وسياسات سلامة المرضى والتحديات العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والمتعلقة بالجراحة الآمنة والسلامة الدوائية، لافتا إلى ان لبرامج إدارة الجودة والاعتماد الأثر الكبير في رفع مستوى أداء المؤسسات الصحية في التعامل مع جائحة كورونا من خلال تطبيق أحدث أساليب الجودة والسلامة في الإجراءات الوقائية والعلاجية مما ساهم في ضمان توفير خدمات صحية آمنة وفاعلة.

وكشف عن خطط تعتزم الإدارة تطبيقها تتمثل في تطوير برامج قياس الأداء في المؤسسات الصحية وتحديث الأنظمة الإلكترونية ومنها الملف الطبي وأدوات التبليغ عن الحوادث العارضة، وتحقيق السلامة في جميع مراحل التعامل مع الأدوية مثل وضع السياسات الخاصة باستخدام المحاليل الوريدية عالية التركيز والجاهزة التحضير، والأدوية المتشابهة «شكلا ولفظا»، علاوة على وضع نظام لتعزيز الشفافية بين مقدمي ومتلقي الخدمة الصحية بما يضمن حق الجميع في المنظومة الصحية.



وأعلن عن خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى 2021-2030 التي تبنتها وزارة الصحة والمنبثقة عن منظمة الصحة العالمية وتتم متابعة تنفيذها عن طريق اللجنة الدائمة لمتابعة برامج سلامة المرضى، مؤكدا أن السلامة مسؤولية الجميع، مبينا أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب شراكات وطنية فاعلة، بالإضافة إلى إشراك المريض والأسرة والمجتمع، والاستناد الى الممارسة القائمة على الأدلة حتى تصبح الرؤية النهائية لانعدام الأضرار واقعا حقيقيا.

وحول اليوم العالمي لسلامة المرضى، قال الفضالة: تحتفل «الصحة» باليوم العالمي لسلامة المرضى والذي يوافق 17 سبتمبر، وجاء هذا العام تحت شعار «حان وقت العمل من أجل ولادة في كنف الأمان والاحترام»، مشيرا إلى قيام إدارة الجودة والاعتماد بدعوة جميع المؤسسات الصحية الحكومية والأهلية للمشاركة في هذه الفعالية لعرض إجراءات السلامة المتخذة لضمان صحة الأم والوليد.