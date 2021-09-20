حنان عبدالمعبود



أقام مركز الكويت للصحة النفسية احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى والذي يواكب 17 سبتمبر من كل عام، ويقام هذا العام تحت عنوان «حان وقت العمل من أجل ولادة في كنف الأمان والاحترام».



وعلى هامش الاحتفال، قالت رئيسة المركز د.خلود العلي إن المبدأ الطبي لليوم العالمي لسلامة المرضى هو إذكاء الوعي العام بأسس سلامة المرضى وتسليط الضوء عليها تفاديا للأضرار والمخاطر، واعتماد أفضل الممارسات الطبية، لافتة إلى دور المركز في تقديم العلاج والإرشاد النفسي على يد فريق متخصص من الأطباء والمعالجين النفسيين.



وشددت على أهمية الالتفات إلى صحة المرأة خلال فترة الحمل وبعد الولادة، حيث تكون أكثر عرضة لعدد من الاضطرابات النفسية وما يصاحبها من تغيرات هرمونية وضغوط نفسية واجتماعية، لافتة إلى قيام المركز بتقديم جلسات العلاج النفسي أثناء الحمل و«الاكتئاب» ما بعد الولادة.



وأكدت العلي ضرورة تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول الأمراض النفسية الأكثر شيوعا ومنها اكتئاب ما بعد الولادة، مشددة على أهمية دور الفرق النفسية والاجتماعية المتخصصة في مركز الكويت للصحة النفسية، مشيرة إلى اتباع المركز إجراءات وإرشادات الوقاية من «كوفيد» وذلك من خلال مركز متابعة الحالات الذي يعمل على فصل حالات الإصابة في جناح خاص لكورونا، للسيطرة على انتشار العدوى والالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية من تباعد اجتماعي وارتداء كمام وغيرها.

من جانبها، قالت رئيسة الخدمة النفسية الإكلينيكية آمنة الربيعي في تصريح لها على هامش الاحتفال إن وحدة الخدمة النفسية الإكلينيكية شاركت بهدف إبراز دور الجانب النفسي والمعالجين النفسيين في الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، وذلك بتقديم الدعم النفسي والإرشادات العلاجية النفسية للمرضى وخاصة حالات الاكتئاب بعد الولادة التي تصيب المرأة نتيجة التغيرات الفيزيولوجية للجسم.

وأضافت أنه للوصول إلى السلامة والحفاظ عليها لابد أن نقوم بالعمل على اتباع الإرشادات الصحية الخاصة بالسلامة وتقديم كل ما يحتاجه المريض، وأشارت إلى إعداد الوحدة بوث توعوي للمشاركة في هذه الفعالية وقدمت من خلاله عدد من البروشورات التوعوية الخاصة بمفهوم السلامة وأهدافها، إلى جانب بروشورات تعرض شرح لأمراض الاكتئاب والوساوس والقلق عند الحامل بعد الولادة وكيفية التدخل وطلب الأسلوب العلاجي النفسي.

ولفتت إلى مشاركة العديد من الأقسام الفنية بمركز الكويت للصحة النفسية ضمن الفريق العلاجي النفسي في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، ومنها القسم الطبي، الخدمة النفسية الإكلينيكية قسم الخدمة الاجتماعية، قسم الهيئة التمريضية، قسم الصيدلة وفريق الجودة والاعتراف، مشددة على التزام الجميع باتباع الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.