خالد العرافة



علمت «الأنباء» أن هناك مقترحا تم تقديمه إلى اللجنة العليا لطوارئ كورونا بشأن الاكتفاء بإجراء فحص واحد لـ pcr للقادمين إلى البلاد من المواطنين والمقيمين المحصنين باللقاحات المعتمدة في الكويت بدلا من فحصين، أحدهما في بلد المغادرة والثاني بعد الوصول، وذلك بعد إلزام جميع القادمين بتثبيت تطبيق «شلونك» قبل الوصول الذي يفرض الحجر على القادمين لمدة أسبوع بعد وصولهم أو عمل فحص pcr تكون نتيجته سلبية لإنهاء الحجر مباشرة.

وقال مصدر لـ «الأنباء» إن المقترح المقدم يدرس حاليا، ومن المتوقع اعتماده قريبا، علما بأن عددا من الدول الخليجية تعفي مواطنيها في حال عودتهم لبلادهم من إجراء الفحص بالخارج والاكتفاء بعمله لدى الوصول، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت كذلك وزارتي التربية والصحة بالتنسيق فيما بينهما للخروج بآلية بشأن مسحات pcr للطلبة قبل بداية العام الدراسي، حتى لا تستنزف جيوب أولياء أمورهم إما تقديمها بالمجان من خلال المراكز الصحية المعتمدة والمستشفيات، أو من خلال تقديمها برسوم بسيطة مساندة للخدمة المجانية تسهل من الضغط على الخدمة بوزارة الصحة بحد لا يتجاوز 5 دنانير، نظرا لتكرار الفحص أكثر من مرة في الشهر. وتوقع المصدر حل هذا الأمر واتخاذ قرار بشأنه خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء بعد رفع التوصية من قبل لجنة كورونا.