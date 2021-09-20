أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند أن سلامة المرضى هو أحد التخصصات والبرامج التي أنشئت حديثا وتحديدا في عام 2004، حيث تم تدشين التحالف العالمي لسلامة المرضى مع أكثر من 140 دولة حول العالم.

وتطرق د.السند إلى أبرز محطات تعزيز نظام الجودة وسلامة المرضى في الكويت، مشيرا إلى تعزيز نظام الجودة وسلامة المرضى في جميع المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة ومرافق القطاع الأهلي، من خلال تطبيق أحدث البرامج والمبادرات العالمية، لتطوير وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، وضمان تقديم خدمة صحية آمنة للمرضى وعائلاتهم، من خلال برامج إدارة الجودة والاعتماد، وتشمل برامج السلامة وإدارة المخاطر ومن بينها حلول السلامة التسعة والتي تمت الموافقة عليها وإقرارها بقرار وزاري، فضلا عما تم اعتماده من قبل قسم المعايير والمؤشرات وشؤون الاعتماد، وما جاء عبر الدراسات والدعم الفني، فضلا عن تطبيق برنامج «الوقاية والتيقظ الدوائي» Pharmacovigliance (drug safety) وما تم إقراره من وجوب الحصول على الدورات التدريبية لإنعاش القلب عند التوظيف والترقية للكوادر الطبية.

كما أكد أن قانون مزاولة المهن الطبية الجديد 70 لسنة 2020 جاء مراعيا لسلامة وحقوق المريض والعاملين في المجال الطبي في تلقي الخدمات الطبية والرعاية الصحية الشاملة، وفق الأصول الطبية ومستجداتها، وتبصير المريض بكل أمانة ودقة بكل ما يتعلق بحالته الصحية.

واستعرض د.السند بعض الجهود في مجال سلامة المرضى خلال جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أهداف شعار الاحتفال هذا العام والذي جاء تحت عنوان «الرعاية الآمنة للأم والوليد».