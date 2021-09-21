حنان عبدالمعبود



مع قرب فصل الشتاء، تبدأ وزارة الصحة بتوفير تطعيمات الالتهاب الرئوي والانفلونزا الموسمية في مختلف مراكز الصحة الوقائية المنتشرة في المناطق الصحية ابتداء من شهر أكتوبر المقبل.



وأكدت مصادر صحية لـ «الأنباء» أن اللقاحين سيتم إعطاؤهما للحالات الجديدة والسابقة التي تأخذه بشكل دوري علما أن اللقاح الرئوي يؤخذ مرة واحدة، أما لقاح الانفلونزا فهو موسمي للجميع بما فيهم الأطفال الذي يعطى لهم على جرعات، لافتة الى أنه بإمكان الطلبة أيضا الحصول على اللقاح الوقائي من الانفلونزا عبر المراكز التابعين لها.



وتوقعت المصادر أن يتم تخصيص منصة لأخذ طعوم الانفلونزا من خلال الحجز المسبق لمن يرغب سواء المواطنين أو المقيمين، حيث شهد العام الماضي إقبالا كبيرا على تلقي الطعم ما ساهم في انخفاض حدة الانفلونزا والتخفيف من أعراضها، مشددة على أن فئات يجب أن تأخذ اللقاح ومنهم الأشخاص من عمر 65 وما فوق والنساء الحوامل، والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، ومن يعانون من ضعف في جهاز المناعة.