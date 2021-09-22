حنان عبد المعبود



أكد استشاري الأشعة التداخلية وعلاج الألم والعمود الفقري د.وليد الحجي أن آلام الظهر منتشرة جدا في الكويت وقد تصل إلى 70%، مشيرا إلى أن إصابات الديسك لم تعد تقتصر على كبار السن وإنما تداهم أيضا صغار السن من الشباب والمراهقين.



وقال الحجي في تصريح صحافي إن هذه الحالات تتزايد بسبب السمنة المفرطة والبعد عن ممارسة الرياضة، موضحا ان اغلب الذين يعانون من الانزلاق الغضروفي (الديسك) يصاحبه تأثر العصب بما يعرف بعرق النسا، وأعراضه تتلخص في آلام تمتد إلى الساق وتكون أشبه بالشعور بالكهرباء، أو تكون عبارة عن خدر بالقدم وشعور بتقلصات عضلية في عضلات الساق تزيد مع الوقوف أو الجلوس فترة طويلة، وأحيانا تزيد مع المشي إذا كان المريض وزنه زائدا.



وحذر من أسلوب الحياة الحديثة والكسل، وعدم ممارسة الرياضات المختلفة، وكذلك الوزن الزائد، لأن كل هذه الأشياء تعد من المسببات الرئيسية للإصابة بالديسك، مبينا ان التطور العلمي الذي نشهده في مجال علاج العمود الفقري ساهم في ظهور تقنيات ووسائل جديدة، أدت إلى إحداث ثورة كبيرة في مجال الطب والأجهزة الطبية التي تستخدم في علاج العمود الفقري.