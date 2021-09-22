حنان عبدالمعبود



كشفت مديرة مركز الكويت للصحة النفسية د.خلود العلي عن تشكيل فرق طبية متخصصة لعلاج الحالات التي تحتاج علاجا نفسيا اكلينيكيا بمراكز الرعاية الاولية بالتعاون مع الاطباء المتخصصين.



وقالت العلي، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان هناك توسعا في خدمات الصحة النفسية بالرعاية الاولية، كما هناك زيادة في الخدمات عبر تقديم هذه الخدمة بتدريب الاطباء وليس اطباء العائلة فقط وانما الاطباء المتخصصون بالمراكز الصحية.



وأوضحت انهم حاليا في طور العمل على تقديم المساعدة كفريق بالعلاج النفسي، حيث يقوم الطبيب المعالج بتدريب اطباء المراكز الصحية في حال الاحتياج لتقديم خدمة الأخصائيين النفسيين وحالات العلاج النفسي السلوكي والتي لا تحتاج الى علاج بالادوية ويكون العلاج داخل نطاق المنطقة بالمركز الصحي بالعيادات النفسية الاكلينيكة داخل المستوصفات الصحية، مشيرة الى انهم في طور تشكيل هذه الفرق لتكون داعمة لاطباء الرعاية الاولية، موضحة انه يتم الاعداد لعمل جداول خاصة بتوزيع الاطباء وهو ما سيتم الاعلان عنه لاحقا حيث سيتم توزيع الاطباء على المحافظات ليكون في كل مركز صحي أخصائي او اثنان بالانتداب مرة او اثنان اسبوعيا على حسب الاحصائية الموضوعة والتي تعتمد على الطلب والحاجة.