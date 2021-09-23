عبدالكريم العبدالله

استقبل وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح مديرة إدارة الخدمات التمريضية سناء تقدم وعددا من رؤساء الهيئة التمريضية في المناطق الصحية والمستشفيات ومساعديهم.

وقالت مديرة إدارة الخدمات التمريضية بوزارة الصحة سناء تقدم إن الهدف من الزيارة هو شكر الوزير على جهوده الجبارة التي بذلها لحصول الممرضين الكويتيين على كادرهم المالي، كما شكرت جهود وكيل الوزارة د.مصطفى رضا والوكيل المساعد للشؤون الفنية د.عبدالرحمن المطيري.

وذكرت أن الشيخ د.باسل الصباح أكد أهمية دور ومهنة التمريض في المنظومة الصحية، والتي يضعها ضمن أولوياته في دعمهم منذ توليه حقيبة وزارة الصحة.

وبينت أن الوزير تمنى أن يكون هذا الكادر جاذبا لمهنة التمريض، خاصة من الكوادر الوطنية، حيث يسعى الوزير إلى زيادة نسبة الكويتيين في مهنة التمريض خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الوزير دعا إلى تكثيف الدورات التنشيطية والتدريبية للممرضين لمواكبة احدث التطورات في مجال التمريض.

وكشفت تقدم عن الانتهاء من وضع «الوصف الوظيفي» لمهنة التمريض حسب التخصص والمسمى الوظيفي يبلغ عددهم 31 وصفا وظيفيا، وتحديث مؤشرات الأداء الوظيفي للممرضين، والذي كان آخر تحديث له منذ العام 2013، فضلا دليل سياسات الإجراءات التمريضية والذي يضم 535 سياسة، مشيرة إلى انه تم رفعها إلى مجلس الوكلاء لاعتمادهم، حيث أبدى الوزير الصباح دعمه لكل ما يرتقي بمهنة التمريض.

ونوه إلى أن اللقاء مع الوزير الصباح كان مثمرا، حيث اطلع على أهم القضايا والأمور التي تخص مهنة التمريض، ووعد بحل كافة المعوقات التي تواجه المهنة.