عبدالكريم العبدالله



خفضت وزارة الصحة سعر فحص «PCR» ليكون بحد أقصى 14 دينارا اعتبارا من الأحد 26 سبتمبر الجاري، كما أصدرت قرارا بتخفيض سعر فحص الأجسام المضادة «Antigen-Tests» ليكون 3 دنانير بحد أقصى.

وفي سياق متصل، أكد عضو لجنة اللقاحات بالوزارة د.خالد السعيد، أن الإصابات بفيروس كورونا لدى الأطفال في الكويت بالآلاف منذ بداية الجائحة، وقد تكون مصدرا لمتحور جديد.



‏وذكر السعيد أن هناك وفيات سجلت بين الأطفال، كما أن هناك حالات أدخلت العناية المركزة وتم عمل تنفس صناعي لها، وحالة استعدت لاستخدام ECMO، بالإضافة الى عشرات الحالات من MIS-C الذي يؤثر على عضلة وشرايين القلب.