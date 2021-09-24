عبدالكريم العبدالله
خفضت وزارة الصحة سعر فحص «PCR» ليكون بحد أقصى 14 دينارا اعتبارا من الأحد 26 سبتمبر الجاري، كما أصدرت قرارا بتخفيض سعر فحص الأجسام المضادة «Antigen-Tests» ليكون 3 دنانير بحد أقصى.
وفي سياق متصل، أكد عضو لجنة اللقاحات بالوزارة د.خالد السعيد، أن الإصابات بفيروس كورونا لدى الأطفال في الكويت بالآلاف منذ بداية الجائحة، وقد تكون مصدرا لمتحور جديد.
وذكر السعيد أن هناك وفيات سجلت بين الأطفال، كما أن هناك حالات أدخلت العناية المركزة وتم عمل تنفس صناعي لها، وحالة استعدت لاستخدام ECMO، بالإضافة الى عشرات الحالات من MIS-C الذي يؤثر على عضلة وشرايين القلب.